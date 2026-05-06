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Racing perdió con Botafogo y quedó al borde de la eliminación en la Sudamericana

Racing perdió por 2-1 en Río de Janeiro y, además de ganar los dos partidos que le quedan, tendrá que esperar que Caracas no derrote a Botafogo

6 de mayo 2026 · 23:41hs
Racing cayó de visitante en Brasil.

Racing cayó de visitante en Brasil.

Racing perdió este miércoles frente a Botafogo por 2-1 en Río de Janeiro y quedó cerca de la eliminación en el Grupo E de la Copa Sudamericana. Marco Di Césare, en contra, y Danilo, luego de una floja reacción de Facundo Cambeses (fue expulsado en el cierre del partido y terminó atajando Santiago Sosa), marcaron los tantos del local, que quedó primero en la zona. Maravilla Martínez lo había empatado para la Academia, que ya no depende de sí para quedar en el segundo puesto.

Gustavo Costas tendrá que pensar bien cómo parará a Racing ante el León.

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Qué necesita Racing para poder clasificar

El equipo de Costas debe ganar los dos partidos y esperar que Caracas no derrote a Botafogo en la última fecha, en Venezuela.

Cómo quedó Racing en el Grupo E de la Copa Sudamericana

Con la derrota, la Academia se quedó en el tercer puesto con solamente cuatro puntos; Botafogo (10) es líder y el segundo, Caracas (8).

Racing Botafogo Copa Sudamericana
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