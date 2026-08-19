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El horóscopo para este miércoles 19 de agosto de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

19 de agosto 2026 · 07:20hs
Horóscopo

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Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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El horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026

el horoscopo para este lunes 17 de agosto de 2026

El horóscopo para este lunes 17 de agosto de 2026

No se sienta obligado con ningún tipo de relación. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Eleve su autoestima profesional. Haga una dieta más variada, su organismo lo necesita.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En esta jornada, le encontrarán especialmente atractivo. No sea confiado, pueden estafarle. Sus proyectos profesionales se harán realidad. La Luna no debe controlar su estado de ánimo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No malogre su relación por una aventura fortuita. Jornada interesante para hacer algunas inversiones. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Los analgésicos le aliviarán los síntomas, pero no el mal.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Está expectante con esa persona nueva. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Su imaginación le saca de los apuros económicos. El trabajo será el centro de sus actividades. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

LEER MÁS: El horóscopo para este martes 18 de agosto de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Sea cuidadoso con sus inversiones. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Fortalezca los huesos con lácteos y ejercicio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está muy enamorado y esa felicidad se refleja en su cara. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Sea cuidadoso con sus inversiones. Cuenta con los favores de una persona de su entorno laboral. Fortalezca los huesos con lácteos y ejercicio.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Le llamarán para quedar, no lo desaproveche. Esos gastos extras le desestabilizarán, pronto pasará. No eche ese trabajo a perder por su vanidad. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está muy enamorado y esa felicidad se refleja en su cara. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.

Horóscopo Signo Agosto
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