El horóscopo para este martes 29 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 27 de septiembre de 2026

El horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Un trabajo extra le proporciona un respiro económico. Preste atención a los pequeños detalles de su entorno laboral. No se automedique, vaya a su consulta.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El amor le sonríe, déjese querer. Controle el dinero que gasta en divertirse y en viajar. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Encuentro amoroso muy especial. Estabilidad es la palabra que define su situación económica. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Una actividad deportiva o intelectual le aliviará las tensiones.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vaya a esa fiesta aunque no le agrade mucho. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Trabaje todo lo que quiera, pero tómese algún descanso.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

O cuida las relaciones amorosas, o lo sentirá. En lo económico, progreso y renovación. Emprenda aquel viejo proyecto laboral. Aproveche su tiempo libre para relajarse a fondo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día propicio para alguna aventura amorosa. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Compare precios a la hora de comprar. Volverá a ilusionarse con el trabajo. Debe descansar más y tratar de relajarse.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Siga la fase de enamoramiento total. Resolverá muy bien los asuntos de compras e inversiones. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Evite riesgos con el fuego o la electricidad.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Recoja las muestras de cariño en su entorno familiar. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. Escuche las voces de alarma del cuerpo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La impaciencia es la madre de muchos errores amorosos. Está en un buen momento económico. Buena jornada para los proyectos de trabajo. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Excelente situación económica. Con organización, la producción será mayor. Pruebe con un régimen de comida sana y natural.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Echará de menos a personas que no están cerca de usted. Debe planificar más a fondo sus proyectos financieros. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. Su estado de nervios puede repercutir en su cuerpo.