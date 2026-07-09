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El Atlético Neuquen Club adquirió un terreno lindero y concretó una histórica ampliación de su patrimonio

Atlético Neuquen concretó la compra del terreno lindero a su sede, un paso histórico que impulsará el crecimiento institucional y deportivo del club.

9 de julio 2026 · 16:06hs
Atlético Neuquen Club concretó un anhelo por el que trabajaron durante más de un año.

Atlético Neuquen Club concretó un anhelo por el que trabajaron durante más de un año.

Atlético Neuquen Club dio un paso histórico en su crecimiento institucional al concretar la compra del terreno lindero a su sede. La adquisición, que fue celebrada por dirigentes, socios e hinchas, permitirá ampliar la infraestructura de la entidad y proyectar nuevos espacios para el desarrollo de sus disciplinas deportivas y sociales.

La noticia fue anunciada a través de un emotivo video difundido por el club, en el que se recordó el anhelo de sumar esa propiedad y se confirmó que el objetivo finalmente pudo cumplirse gracias al esfuerzo colectivo de toda la comunidad Pingüina.

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"Gracias al apoyo de todos ustedes y de un montón de personas, el club logró comprar la propiedad lindante", expresó la institución en sus redes sociales, destacando el acompañamiento de socios, colaboradores y vecinos que hicieron posible la operación.

El Atlético Neuquen Club, una institución que no para de crecer

Desde Atlético Neuquén remarcaron que la incorporación de este terreno abre un abanico de posibilidades para el futuro de la institución. La ampliación permitirá planificar nuevas obras, mejorar los espacios existentes y potenciar el crecimiento de las diferentes actividades deportivas que se desarrollan en el club.

"Se viene un crecimiento muy importante para nuestra institución que permitirá infinitas posibilidades para nuestras disciplinas", señalaron desde la entidad, que definió la adquisición como un logro histórico para el presente y el futuro del club.

La compra representa uno de los avances patrimoniales más significativos de los últimos años para Atlético Neuquén y marca un nuevo capítulo en el proceso de expansión de una de las instituciones deportivas más importantes del sur de la ciudad de Paraná.

Atlético Neuquén Terreno compra Entidades
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