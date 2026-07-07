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La emoción y llanto de Lionel Messi tras la infartante clasificación de la Selección Argentina

"Es una locura", aseguró la Pulga, autor del segundo gol ante Egipto. "Este grupo no baja los brazos nunca", expresó Lionel Messi.

7 de julio 2026 · 17:33hs
Lionel Messi

Lionel Messi, con la emoción a flor de piel.

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, no pudo ocultar las lágrimas tras la histórica y épica victoria por 3-2 sobre Egipto, en Atlanta, para lograr la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. "Fue un alivio para todos", expresó tras el triunfo.

Apenas terminó el partido, la Pulga se desahogó y rompió en llanto. Mientras, muchos de sus compañeros se acercaron para abrazarlo, en medio de un eufórico festejo tras el sufrido triunfo.

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La Selección Argentina ganó un partido de locos. El conjunto nacional caía por 2-0 y lo dio vuelta con una épica y heroica remontada. Cuti Romero descontó de cabeza, Lionel Messi lo empató con un zurdazo y luego Enzo Fernández selló el triunfo con un cabezazo para el 3-2 inolvidable.

La Pulga había fallado un penal (y estableció un inédito récord negativo) y luego tuvo su revancha con el tanto del empate parcial. Fue su octavo gol en esta Copa del Mundo y llegó a 21 en total en todas sus participaciones.

Lionel Messi, emocionado hasta las lágrimas

"La verdad, felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Se había puesto dura con el 2-0. Muy emocionante poder darlo vuelta. Volvemos a sufrir muchísimo pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando igual. Muy igualado todo. Muy feliz", fue lo primero que dijo la Pulga tras la victoria.

"Fue un alivio para todos, por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2 a 0... Pero, como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo y lo dimos vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir disfrutando. Ojalá sigamos", sentenció.

La Selección Argentina sufrió pero ganó por 3-2 en Atlanta, y se metió en los cuartos de final del Mundial. La Albiceleste dio otro paso: ahora se enfrentará al ganador del encuentro entre Suiza y Colombia. El duelo será el sábado desde las 22 en Kansas.

Lionel Messi Selección Argentina Mundial 2026 Egipto
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