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Hay bronca en Egipto tras la derrota ante la Selección Argentina

"Fue un partido claramente amañado y todo el mundo lo vio", se quejó el entrenador de Egipto, Hossam Hassan.

7 de julio 2026 · 18:15hs
Si quieren tanto que Argentina gane

"Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?", se quejó el DT de Egipto.

La eliminación de Egipto a manos de la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó profunda bronca en el conjunto africano. Tras la derrota por 3-2, tanto el entrenador Hossam Hassan como el delantero Mostafa Ziko lanzaron durísimas declaraciones, en las que cuestionaron el arbitraje y hasta pusieron en duda la transparencia del torneo.

El primero en hablar fue el seleccionador Hossam Hassan, quien no ocultó su enojo durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. "Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias. Fue un partido claramente amañado y todo el mundo lo vio", disparó el entrenador.

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Lejos de bajar el tono, el DT egipcio continuó con sus cuestionamientos: "Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?", expresó visiblemente molesto por el desenlace del compromiso.

Más malestar en Egipto

Por su parte, el atacante Mostafa Ziko también dejó una frase que generó repercusión. "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo está amañado", afirmó, dando a entender que el seleccionado albiceleste contaría con un supuesto favoritismo en la competencia.

Las declaraciones de ambos protagonistas se produjeron minutos después de la clasificación de Argentina a los cuartos de final y prometen generar una fuerte repercusión en el ámbito internacional, ya que incluyen graves acusaciones sobre el desarrollo del certamen, aunque sin presentar pruebas que las respalden.

Egipto Selección Argentina Mundial 2026 Fútbol
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