Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del martes 7 de julio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

7 de julio 2026 · 09:02hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al martes 7 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

horoscopo del lunes 6 de julio de 2026

Horóscopo del lunes 6 de julio de 2026

el horoscopo para este sabado 4 de julio de 2026

El horóscopo para este sábado 4 de julio de 2026

Sorprenda a su pareja con una cena romántica. Ahorre todo lo que pueda, ya que tendrá un gasto extra. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Solo el médico sabe lo que puede tomar en cada situación.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tendrá a Venus de su parte para conquistar a quien quiera. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Manténgase conservador con el horario de las comidas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

No discuta con su pareja por cosas sin importancia. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Su responsabilidad profesional será recompensada. La zona más débil de su organismo será la cabeza.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Debe conservar la calma y dialogar más con su pareja. Puede gastar alegremente, ya que se repondrá con un ingreso extra. Jornada muy productiva en el plano profesional. Irradia salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Esa energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Su salud está ligeramente deteriorada.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Encuentro fugaz con una persona muy interesante. Ahorrará dinero si se planifica con antelación. Un buen currículum abre muchas puertas. Es hora de que empiece a cuidar de su cuerpo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Etapa de mayor estabilidad económica. Personas influyentes en el trabajo le tomarán en cuenta. Un chequeo viene siempre bien.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Su relación se consolida. Vivirá un día de esplendor económico. No se deje llevar por utopías profesionales. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Jornada de importantes beneficios económicos. Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace. Vaya de excursión, cambiar de aires es saludable.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Relaciónese con personas de ambientes diferentes. Económicamente, aparece la oportunidad que esperaba. Perspectivas laborales estupendas. No sea hipocondríaco, su salud es perfecta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Podría disfrutar de un apasionado romance. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Perspectivas laborales esperanzadoras. Una escapada al campo siempre viene bien.

Horóscopo Signo martes Astrología zodíaco
Noticias relacionadas
horoscopo del viernes 3 de julio de 2026

Horóscopo del viernes 3 de julio de 2026

Horóscopo

Horóscopo del jueves 2 de julio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 1 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del miércoles 1 de julio de 2026

horoscopo del martes 30 de junio de 2026

Horóscopo del martes 30 de junio de 2026

Ver comentarios

Lo último

Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Ultimo Momento
Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Policiales
Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Ovación
Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

La provincia
Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

Dejanos tu comentario