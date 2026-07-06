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Horóscopo del lunes 6 de julio de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 6 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

6 de julio 2026 · 08:26hs
Horóscopo del lunes 6 de julio de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 6 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Va a vivir el amor intensamente. Vigile el presupuesto que tiene destinado al hogar. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Unas horas de escapada, y volverá renovado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Poca tranquilidad en el terreno amoroso. Puede llegar una cuantiosa cantidad de dinero. No debe despistarse, sea más sistemático trabajando. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día de intenso romanticismo. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Necesita cuidarse un poco más.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Ha llegado el momento de comenzar una historia de amor. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Hágase unos análisis de sangre para controlar su salud.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Gran complicidad con la persona amada. Momento poco propicio para las inversiones. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Antes de acostarse, dese un baño caliente, le relajará.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 2 de julio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Cuidado con las adulaciones, no las confunda con amor. Ese capricho que tiene en mente puede esperar. En asuntos laborales no le puede ir mejor. Duerma para reponer fuerzas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sorprenda a su pareja con una escapada romántica. Su economía está en un buen momento, invierta. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Hoy hará gala de su buen humor.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Esa persona que le quita el sueño le corresponde. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Los contratiempos desaparecen de su vida.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sea agresivo con las personas que le quieren. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Se curará completamente de una antigua dolencia.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Sea prudente con los gastos. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Cuide la zona lumbar, vejiga y riñones.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No le faltará ocasión para mejorar su vida sentimental. No se lamente, sus finanzas mejoran. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Practique deporte, reactivará su circulación.

Horóscopo julio Signo
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