Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Depresión

Día Mundial de la Depresión: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

La depresión no siempre se manifiesta de la manera en que el imaginario colectivo la reconoce. Un diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida.

9 de enero 2026 · 15:02hs
Día Mundial de la Depresión: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Día Mundial de la Depresión: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

La depresión no siempre se manifiesta de la manera en que el imaginario colectivo la reconoce. Lejos de los cuadros más visibles, existe una forma silenciosa y cada vez más frecuente de la enfermedad que convive con la productividad, la vida social y las responsabilidades diarias.

No siempre se presenta como tristeza permanente ni implica dejar de trabajar o aislarse. En muchos casos, la depresión avanza de forma silenciosa, se disfraza de rutina y recién se detecta cuando el impacto ya es profundo. Personas que trabajan, cumplen, sostienen vínculos y, aun así, atraviesan un malestar persistente que suele pasar inadvertido.

Horóscopo

Horóscopo del viernes 9 de enero de 2026

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero.

Gauchito Gil: la fe popular que moviliza multitudes cada 8 de enero

Depresión funcional

Este fenómeno, conocido por los especialistas como “depresión funcional” se caracteriza por síntomas que no siempre llaman la atención del entorno. Cansancio constante, irritabilidad, dificultad para disfrutar, problemas de concentración, alteraciones del sueño o una sensación de vacío pueden ser interpretados como estrés, exigencia laboral o agotamiento emocional, retrasando el diagnóstico.

LEER MÁS: Depresión y ansiedad: cuáles son los síntomas físicos

Uno de los principales riesgos de este tipo de depresión es la consulta tardía. Al no encajar en el estereotipo clásico de la enfermedad, muchas personas minimizan lo que sienten o postergan la búsqueda de ayuda profesional. En consecuencia, los cuadros suelen llegar a la consulta más avanzados, con mayor impacto en la salud mental, las relaciones personales y el desempeño laboral.

El contexto actual también juega un rol clave. La presión por sostener el rendimiento, la hiperconectividad y la dificultad para poner límites favorecen la normalización del malestar emocional. “Muchas personas creen que sentirse mal es parte de la rutina y no identifican que están atravesando un trastorno del estado de ánimo”, explican especialistas en salud mental.

“La depresión invisible suele detectarse cuando el cuerpo o la mente empiezan a dar señales más intensas. Por eso es clave prestar atención a cambios sutiles y sostenidos en el tiempo, y no esperar a ‘tocar fondo’ para consultar”, afirma el Dr. David Enriquez, Psiquiatra del CMC Santiago del Estero de Boreal Salud (MP. 2931).

Día Mundial de la Salud Mental.jpeg
Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre y cuál es el lema 2025.

Día Mundial de la Salud Mental: por qué se conmemora cada 10 de octubre y cuál es el lema 2025.

Salud mental

Además del impacto individual, la depresión no diagnosticada tiene consecuencias colectivas. Afecta el clima laboral, los vínculos familiares y la capacidad de sostener proyectos personales a largo plazo. La detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados no solo mejoran el pronóstico, sino que también reducen el impacto social de la enfermedad.

“Hablar de depresión desde un enfoque realista y cotidiano ayuda a que más personas se identifiquen y se animen a pedir ayuda. La salud mental necesita dejar de ser un tema tabú para convertirse en parte de la conversación diaria”, afirman desde Boreal Salud.

Para los especialistas, uno de los principales desafíos actuales es mejorar la capacidad de detección temprana, tanto desde el sistema de salud como desde los entornos cotidianos. Prestar atención a cambios persistentes en el ánimo, el comportamiento o la energía, y habilitar conversaciones sin prejuicios, resulta clave para acortar el tiempo entre la aparición de los síntomas y la consulta profesional.

Hablar de depresión desde un enfoque realista y cercano no solo ayuda a visibilizar el problema, sino que también abre la puerta a intervenciones más tempranas y efectivas. Reconocer lo invisible, ponerle nombre al malestar y consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre sostener el día a día a costa de la salud mental o iniciar un camino de recuperación con acompañamiento profesional.

Depresión Diagnóstico Salud mental
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este jueves 8 de enero de 2026

el horoscopo para este miercoles 7 de enero de 2026

El horóscopo para este miércoles 7 de enero de 2026

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

Horóscopo

El horóscopo para este martes 6 de enero de 2026

Ver comentarios

Lo último

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Ultimo Momento
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Policiales
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

La provincia
Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Dejanos tu comentario