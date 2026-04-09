Día Internacional del Helado: Argentina crece en consumo y talento artesanal

Según los datos de una encuesta online, el dulce de leche granizado sigue siendo el gusto más elegido por los argentinos.

Tras alcanzar el 3° puesto en la Copa del Mundo del Helado y consagrarse campeón del continente, el Helado Artesanal de Argentina consolida su reconocimiento a nivel mundial, constituyéndose como patrimonio de nuestra cultura y gastronomía. Impulsado por AFADHYA, continúa fortaleciendo su posicionamiento. Cuáles son los gustos más elegidos por los argentinos.

En el marco del Día Internacional del Helado, que se celebra cada 12 de abril, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) celebra el crecimiento y profesionalización del sector, al ser uno de los países con mayor crecimiento en elaboración, formación de profesionales y un consumo sostenido de 7kg per cápita.

Reconocimiento

“El Helado Artesanal Argentino atraviesa un gran momento de reconocimiento internacional, resultado de una tradición que forma parte de nuestra identidad cultural y de un saber hacer que se transmite de generación en generación, y hoy desde la formación y capacitación de talento desde nuestras aulas. En los últimos años vimos crecer el interés global por nuestra artesanía heladera. Desde la forma de elaboración, la elección y producción de materias primas de calidad, hasta la innovación y capacitación permanente. Esto nos permitió posicionarnos entre los referentes de la gastronomía internacional y expandir las fronteras de nuestro producto hacia otros países y continentes. Prueba de ello fue el reciente 3° puesto obtenido en la Gelato World Cup y la cantidad de heladerías con sello argentino que se abren en todo el mundo” destacó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

En ese sentido, el Maestro Heladero agregó: “Desde AFADHYA trabajamos para acompañar a las maestras y maestros heladeros de todo el país con herramientas de formación, como la Diplomatura dictada junto a la Universidad del Comahue y la reciente inauguración de la primera Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, que contribuyen a elevar el estándar de la actividad y proyectar al Helado Artesanal Argentino como un verdadero orgullo nacional y un producto cada vez más valorado en el mundo”.

Un producto con identidad argentina

El Helado Artesanal Argentino se distingue por el uso de materias primas seleccionadas, la búsqueda constante de nuevos sabores y la combinación de técnicas tradicionales con innovación. Este equilibrio permitió construir un sello propio, reconocido por consumidores y especialistas en distintos mercados.

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de helado en la Argentina es de 7,3 kg, con picos que alcanzan los 10 kg durante la temporada alta.

Según los datos de una encuesta online realizada por AFADHYA, con la participación de socios emblemáticos de heladerías de todo el país, reveló el Top 10 de sabores más elegidos en 2025: