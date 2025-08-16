Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Creación

Debatieron la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica

La comisión de Legislación General se reunió para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica.

16 de agosto 2025 · 11:49hs
La comisión de Legislación General, que preside Marcelo López, se reunió este martes por la tarde para continuar con el tratamiento del proyecto de ley de creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica, autoría del diputado López. Hubo acuerdo respecto del contenido de la norma y, luego de algunas correcciones, se prevé emitir el dictamen correspondiente. Este expediente se encuentra también en la órbita de la comisión de Salud, cuyo presidente es Silvio Gallay.

Por otro lado, la comisión analizó una iniciativa, enviada en revisión desde el Senado, por la cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el Departamento La Paz, Distrito Alcaraz Segundo, Junta de Gobierno de El Solar y San Carlos.

Proyecto de ley

“El proyecto de ley que crea el Colegio de Agentes de Propaganda Médica es un reclamo que vienen haciendo los trabajadores a los que comúnmente se denomina visitadores médicos, quienes quieren que su actividad se vea regulada”, explicó el autor de la propuesta legislativa. Es por eso que se prevé que el Colegio pueda expedir la matrícula y hacer un control sobre el ejercicio de la profesión.

López comentó que se da la situación de agentes de propaganda médica, empleados de laboratorios de otros lugares del país, que llegan a Entre Ríos a trabajar sin que exista un control sobre eso. “El poder de policía que tienen los colegios profesionales evitaría esta práctica”, señaló.

“Hemos decidido, con alguna corrección, emitir dictamen y esperar que la comisión de Salud, a la que también fue girado el proyecto, haga lo propio”, completó el legislador acerca de los acuerdos alcanzados durante la reunión.

En cuanto al otro proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, dijo que se refiere a “un inmueble del departamento La Paz, que se encuentra ocupado por 30 familias, la mayoría de ellas de peones rurales. Es un predio donde se encontraba instalada una antena que está en desuso”.

Agregó que el objetivo de la iniciativa es “que la Provincia pueda tener un elemento para poder, eventualmente, brindar una solución habitacional y de regularización dominial a esas personas, a los efectos de que puedan planificar su futuro familiar con mayor tranquilidad”. Antes de emitir dictamen, se harán consultas con los diputados del Departamento La Paz, Bruno Sarubi y Sergio Castrillón.

