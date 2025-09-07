Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Paraná

De Paraná al mundo digital: Brian Caino, el joven entrerriano que triunfa en las redes sociales

Con miles de seguidores en Instagram, Tik Tok y YouTube, el paranaense Brian Caino se hizo lugar gracias a su historia de esfuerzo y transformación personal.

7 de septiembre 2025 · 21:05hs
Brian Caino

Brian Caino, el joven entrerriano que triunfa en las redes sociales.

A los 24 años, el paranaense Brian Caino es hoy uno de los creadores de contenido y emprendedores digitales más destacados del país. Con más de 400.000 seguidores en Instagram, más de 100.000 en TikTok y más de 250.000 suscriptores en YouTube, su historia de esfuerzo y transformación personal inspira a miles de jóvenes en Argentina y Latinoamérica.

El presente de Brian Caino

Actualmente radicado en Buenos Aires y de visita en Colombia, el entrerriano comenzó desde abajo: trabajando como repartidor de Pedidos Ya, soñaba con cambiar su destino. Hoy, dirige su propia empresa de marketing digital y trabaja con marcas, talentos e influencers de distintos países.

“Empecé con una bicicleta y un celular. Mientras trabajaba, miraba videos, estudiaba marketing digital y analizaba cómo funcionaban las redes. No tenía contactos, pero sí mucha disciplina y fe en mí mismo”, le contó Brian a UNO.

Brian Caino 2

El joven paranaense logró abrirse paso en un mundo competitivo apostando por el contenido positivo, la constancia y su estilo auténtico. Desde hace un tiempo, su historia empezó a viralizarse por redes sociales, medios digitales y blogs motivacionales. “Me siguen muchos chicos que, como yo, están buscando una salida. Siempre les digo lo mismo: empezá con lo que tengas. No esperaba que todo fuera perfecto y empecé igual”, agregó.

Además del contenido en redes, Brian ofrece capacitaciones y mentorías a otros emprendedores. Planea lanzar próximamente un curso sobre crecimiento orgánico en Instagram y TikTok, y ya trabaja con clientes en Argentina, México, Colombia y Estados Unidos.

De visita en Colombia

Actualmente, Brian Caino se encuentra recorriendo Colombia, donde fue invitado por creadores locales para participar en campañas y conocer el ecosistema digital de ese país. “Me encanta su cultura, la gente, el movimiento que hay en redes. Estoy conociendo mucho y creando puentes para futuras colaboraciones”, expresó.

Con solo 24 años, la historia de Brian Caino demuestra que el talento entrerriano puede llegar muy lejos con esfuerzo, visión y trabajo constante.

