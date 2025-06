El Yeriff, un influencer militante de la gastronomía paranaense

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rincón Latino Paraná (@rinconlatinoparana)

Dos pasiones: la gastronomía y las redes sociales

"En persona soy un poco más tímido, pero cuando tengo una cámara delante, como que me transformo, me divierte, me encuentro más", dijo en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) y agregó que por cuestiones personales tuvo que dejar por algunos momentos el uso de las redes sociales. Pero volvió. Con toda.

El Yeriff contó que algunos comentarios negativos que recibe le preguntan por qué no opina negativamente sobre los locales que visita: "Y no lo hago porque se que detrás hay familias y gente trabajadora. Además, porque me gusta la comida, no le miento a la gente en eso, soy un militante gastronómico". En cuanto al público al que va destinado el contenido, dijo que en un principio apuntó a mayores de 25 años. Pero le sorprendió que con el tiempo habia muchos chicos de escuela que lo comenzaron a seguir. Se dio cuenta por la recepción que tiene en la calle: "Me gritan ''Si sos de Paraná!' que es mi frase característica.

EL YERIFF INFLUENCER DE PARANA.jpg

Referentes

"Mi referente más grande es Coscu. Para mí es el número uno en la creación de contenido. Después, en lo que es gastronómico, me gusta mucho Ramita Gram, miro también a Alessa, Mauro Alvarrazín, que quizás ahora está haciendo un poco de contenido gastronómico, pero se dedica más a viajes, a mostrar la vida cotidiana del conurbano en Buenos Aires, de cosas más cercanas con la gente", contó a UNO Emanuel y agregó que sueña con ser actor a futuro, poder participar de alguna película en la pantalla grande ya que de algún modo se siente que actúa cada vez que sube contenido a las redes sociales. "Mayormente hago contenido gastronómico, pero no tengo drama en emplearme a otros lugares o servicios. Y ni tampoco me quiero quedar solamente en Paraná". Finalmente, dijo que cualquiera puede hacer lo que él hace: con un poco de audacia y un celular, se puede llegar muy lejos.