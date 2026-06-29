Brasil y Japón se miden por un lugar en los octavos del Mundial 2026 La Canarinha y los nipones se enfrentarán desde las 14, en Houston, por los 16avos de final del Mundial 2026. 29 de junio 2026 · 09:28hs

Brasil quiere consolidarse como candidato a ganar el Mundial 2026.

Brasil y Japón jugarán este lunes desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de los 16avos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Brasil empató en el debut ante Marruecos, en lo que en los papeles representó el partido más peleado del Grupo C. En la segunda fecha se hizo cargo de su responsabilidad y goleó 3 a 0 a Haití, y luego repitió el resultado ante una floja Escocia. Ahora, tendrán una parada difícil contra los asiáticos, pero contarán con un Vinicius encendido que ya convirtió cuatro tantos y es el segundo máximo goleador de la competencia, solo por detrás de Lionel Messi.

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Japón, que viene del Grupo F, empató en la primera fecha ante Países Bajos, goleó a Túnez en la segunda y empató contra Suecia en un partido que tuvo un final para el infarto donde Zion Suzuki, guardameta japonés, fue la figura. Ahora, buscará hacer historia, ya que nunca ha llegado al quinto partido de una Copa del Mundo. En este caso, si eliminan al pentacampeón, igualarían su mejor desempeño alcanzando los octavos de final, pero sería la primera vez que lograrían superar la barrera del cuarto encuentro. Formaciones de Brasil y Japón Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti. Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki It; Ritsu Dan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu. Hora de inicio y TV: 14 (Telefé) Árbitro: Maurizio Mariani (Italia) Estadio: Houston Stadium