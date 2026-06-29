AMET se sumó a Agmer y anunció paro y movilización para el miércoles

Los docentes técnicos nucleados en AMET piden apertura de paritarias y se expresan contra la reforma previsional que debate el Senado

Los docentes técnicos nucleados de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) también pararán y se movilizarán este miércoles 1 de julio

Docentes técnicos nucleados en La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron paro y movilización para este miércoles 1° de julio, en rechazo al proyecto de reforma previsional que debate el Senado provincial y en reclamo de la apertura de la mesa paritaria.

La Comisión Directiva Provincial de AMET sostuvo que la protesta tiene como objetivo "defender los derechos previsionales de las trabajadoras y los trabajadores" y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial al pedido de convocatoria a paritarias.

En ese sentido, recordó que el pasado 22 de junio reiteró formalmente ante la Secretaría de Trabajo la solicitud para abrir la negociación salarial, pero aseguró que hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable. "La falta de convocatoria representa un incumplimiento del diálogo institucional y profundiza la incertidumbre que atraviesan las y los trabajadores de la educación", indica el comunicado.

Por otra parte se subrayó el compromiso con la defensa de la educación pública, del salario docente y de "un sistema previsional justo".