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Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública

29 de junio 2026 · 13:36hs
El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública

El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública

El cronograma de pagos de sueldos y aguinaldo en Entre Ríos fue confirmado por el Gobierno provincial para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Los haberes correspondientes a junio comenzarán a abonarse el 1° de julio y finalizarán el 8 de julio. En lo que respecta al medio aguinaldo, indicaron que se acreditará en un único pago el 14 de julio.

Los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con los tramos salariales establecidos. En todos los casos, la fecha de pago coincidirá con la acreditación de los haberes.

Entre Ríos: el miércoles 1° comienza el cronograma de pagos de salarios para la administración pública

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Detalle del cronograma de pago:

El cronograma de sueldos quedó definido así:

Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación. 

Indec: los salarios subieron 3,5% en abril 

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El 1 de julio cobrarán quienes perciban hasta 950.000 pesos

El 2 de julio, los salarios desde 50.001 hasta 1.240.000 pesos

El 3 de julio, desde 1.240.001 hasta 1.430.000 pesos

El 4 de julio será el turno de quienes perciban entre 1.430.001 y 1.730.000 pesos

El 7 de julio cobrarán los agentes con haberes de 1.730.001 a 2.310.000 pesos

El 8 de julio se completará el cronograma con quienes perciban desde 2.310.001 pesos en adelante.

Cuándo se paga el medio aguinaldo

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año será abonado en una sola jornada. Según informó el Ejecutivo provincial, la totalidad de los trabajadores activos y pasivos percibirá este concepto el 14 de julio, sin distinción de tramos salariales.

Salarios Cronograma de pagos Administración Pública Entre Ríos
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