El cronograma de pagos de sueldos y aguinaldo en Entre Ríos fue confirmado por el Gobierno provincial para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Los haberes correspondientes a junio comenzarán a abonarse el 1° de julio y finalizarán el 8 de julio. En lo que respecta al medio aguinaldo, indicaron que se acreditará en un único pago el 14 de julio.
Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública
El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública
29 de junio 2026 · 13:36hs
Los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con los tramos salariales establecidos. En todos los casos, la fecha de pago coincidirá con la acreditación de los haberes.
Detalle del cronograma de pago:
El cronograma de sueldos quedó definido así:
El 1 de julio cobrarán quienes perciban hasta 950.000 pesos
El 2 de julio, los salarios desde 50.001 hasta 1.240.000 pesos
El 3 de julio, desde 1.240.001 hasta 1.430.000 pesos
El 4 de julio será el turno de quienes perciban entre 1.430.001 y 1.730.000 pesos
El 7 de julio cobrarán los agentes con haberes de 1.730.001 a 2.310.000 pesos
El 8 de julio se completará el cronograma con quienes perciban desde 2.310.001 pesos en adelante.