Cronograma de Pagos: el 1 inicia el pago de salarios a la administración pública

El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública

El Gobierno de Entre Ríos informó del cronograma de pago de los haberes de junio y del medio aguinaldo para trabajadores de la administración pública

El cronograma de pagos de sueldos y aguinaldo en Entre Ríos fue confirmado por el Gobierno provincial para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Los haberes correspondientes a junio comenzarán a abonarse el 1° de julio y finalizarán el 8 de julio. En lo que respecta al medio aguinaldo, indicaron que se acreditará en un único pago el 14 de julio.

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Los depósitos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con los tramos salariales establecidos. En todos los casos, la fecha de pago coincidirá con la acreditación de los haberes.

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El 1 de julio cobrarán quienes perciban hasta 950.000 pesos

El 2 de julio, los salarios desde 50.001 hasta 1.240.000 pesos

El 3 de julio, desde 1.240.001 hasta 1.430.000 pesos

El 4 de julio será el turno de quienes perciban entre 1.430.001 y 1.730.000 pesos

El 7 de julio cobrarán los agentes con haberes de 1.730.001 a 2.310.000 pesos

El 8 de julio se completará el cronograma con quienes perciban desde 2.310.001 pesos en adelante.

Cuándo se paga el medio aguinaldo