Habitarse sin huir: el camino de vuelta a casa mediante el contacto con la naturaleza

Los próximos 4 y 5 de julio, se llevará a cabo el retiro denominado Respirar la Tierra para Alcanzar el Alma, una invitación a desconectarse de la rutina y profundizar en el bienestar corporal y espiritual. La actividad, que se desarrollará en un entorno natural de Paraná, surge como un espacio para aquellos que buscan calma, propósito y un reencuentro con su esencia.

La propuesta central del retiro radica en el concepto de "respirar la tierra", lo cual implica una conexión profunda con el entorno natural como vehículo para alcanzar lo sagrado que habita en cada persona. Según las organizadoras, este contacto con la naturaleza permite acallar la mente y conectar con el cuerpo, facilitando el disfrute de los detalles más sencillos y profundos de la vida.

"Respirar la tierra nos invita a una profunda conexión con el entorno natural, algo que consideramos fundamental para el bienestar corporal, espiritual y mental. Nos propone recordar la importancia de la pausa, de la respiración consciente y de sentir el cuerpo arraigado en el lugar donde estamos pisando para encontrar calma y propósito. Para nosotros, la naturaleza no es solo un entorno exterior, sino algo que nos habita y que sirve como un vehículo para conectar con lo sagrado dentro de cada uno, permitiéndonos valorar las cosas sencillas y profundas de la vida. En esencia, buscamos acallar la mente y conectar con el cuerpo para percibir esa energía vital y esos sonidos que la vorágine cotidiana a menudo no nos permite escuchar", indicó a UNO Natalia Savulsky.

A través de los sonidos del entorno y la respiración consciente, se busca conectar con una energía vital que a menudo queda opacada por la vorágine cotidiana.

El poder de la pausa contra el "piloto automático"

Uno de los pilares fundamentales de este encuentro es la reivindicación de la pausa. En un mundo marcado por el estrés y las reacciones automáticas, la pausa se presenta como una herramienta sagrada para actuar con empatía y claridad mental en lugar de reaccionar desde el ego o el malestar. El retiro propone diversas actividades diseñadas para integrar lo físico y lo emocional, tales como yoga y estiramientos para liberar tensiones acumuladas, caminatas por la naturaleza y momentos de silencio, alimentación consciente y espacios de expresión creativa, meditación y lectura para fomentar el autoconocimiento.

Estas prácticas buscan que los participantes puedan "habitarse sin huir", regresando al cuerpo y al aliento, ese lugar que, según los facilitadores, a veces se abandona sin darse cuenta.

Un proyecto nacido de la colaboración y la amistad

La iniciativa fue gestada por Adriana desde su espacio Ala, quien seleccionó el nombre del retiro basándose en la idea del camino de "vuelta a casa", donde el alma encuentra paz y respuestas. El proyecto se consolidó mediante la unión de tres profesionales —Adriana, Nati y Vero—, quienes comparten una visión común sobre los procesos de transformación personal. El lugar elegido cuenta con un salón construido en barro, lo que refuerza la temática de arraigo y contacto con los elementos naturales.

"Nace como una idea que se fue gestando dentro mío hace ya casi un año; buscaba un nombre que resonara con ese camino de "vuelta a casa" donde el alma está en paz y encontré este de Respirar la tierra para alcanzar el alma. El proyecto terminó de tomar forma cuando conocí el lugar, un espacio precioso hecho de barro, y me contacté con Nati, mi hermana de la vida, quien me propuso que hiciéramos algo juntas. Decidimos invitar también a Vero para sumar otras propuestas, ya que admiro el trabajo de ambas y las tres compartimos la misma esencia para acompañar los procesos de las personas; así es como nace y se plasma este encuentro maravilloso", explicó la entrevistada a UNO.

¿A quién está dirigido?

El encuentro está abierto a todas las personas interesadas en conectar con su ser, sin necesidad de tener experiencia previa en yoga o las demás disciplinas propuestas. "El retiro está dirigido a todos aquellos y aquellas que estén interesados en conectar con su ser, en tomarse un momento de conexión y en hacer algo diferente para salir de la rutina. No es necesario tener experiencia previa en ninguna de las propuestas, ya que buscamos conectar con una nueva posibilidad de recursos a través del yoga, la respiración, la creatividad y la conexión con la tierra y la naturaleza; es, en definitiva, para todo aquel que quiera habitarse con amor", indicó Verónica. La experiencia promete ser un viaje de inmersión donde, a través del movimiento y la calma, los participantes podrán preguntarse con honestidad cómo están viviendo y encontrar un espacio de tranquilidad genuina

Sobre las organizadoras

Las organizadoras son Natalia Savulsky. Nacida en Santa Fe; vivió en Paraná 19 años y, actualmente, vive en México, desde 2017. Practicante de Yoga, de manera consciente, desde hace 20 años.

Maestra de Yoga: Hatha, Vinyasa y Alineamiento Restaurativo (por Yoga Alliance). Kundalini Yoga (por KRI - Nivel I y II en curso). Coach en Respiración. Terapias de Sonido, a través de las frecuencias del Gong y los Cuencos. Moon Mother - Madre de Luna, Nivel 3. Sanación y Bendición de Útero, formada por MIranda Gray.

Verónica Caíno. Nacida en Paraná. Con 20 años de experiencia, donde cada uno de estos abordajes primero los atravesó personalmente para luego acompañar en proceso a otras personas. Se dedica a la sanación del ser desde el abordaje de las emociones. Es Decodificadora y Consteladora gestáltica. Encuentros de Movimientos del alma. Reikista. Profesora de Yoga Aplicada, Instructora de Mindfulness. Chamana Bioexistente, Tallerista de encuentro de mujeres. Formación de Yoga y Ayurveda (India, 2026).

Adriana Arredondo. Oriunda de Intiyaco, Santa Fe, pero paranaense de corazón, ya que lleva viviendo aquí hace más de 30 años. Creadora de Ala, espacio de Yoga y Meditación. Practicante de Yoga, desde hace 31 años. Profesora y Maestra de Yoga: Yoga terapéutico, Hatha Yoga, Asthanga Yoga Misore. Especialista en Biomecanica del movimiento y Ajustes en las posturas. Filosofía, meditación y pranayamas. Yoga para niños y adolescentes.