Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Conicet

Conicet encaró la Expedicion Cretácica I en busca de dinosaurios en la Patagonia

Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica

8 de octubre 2025 · 10:29hs
Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica

Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica
Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica

Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica
Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica

Paleontólogos del CONICET participan de la primera campaña transmitida en vivo para buscar dinosaurios en la estepa patagónica

Catorce investigadores del Conicet realizan prospecciones en la provincia de Río Negro, cerca de la localidad de General Roca, en un yacimiento que ha dado el material más valioso conocido para fines de la Era de Los Dinosaurios en Patagonia. Puntualmente, los científicos pretenden continuar el trabajo interrumpido durante el último día de la campaña anterior en 2024, cuando descubrieron la garra de un dinosaurio conocido como Bonapartenykus ultimus. Ahora, irán al mismo sitio del primer encuentro con la misión de excavar y encontrar los restos faltantes, para completar el rompecabezas de este dinosaurio argentino inédito. La campaña será transmitida por YouTube – en el canal @paleocueva_lacev- e Instagram –en @paleocueva.lacev-.

Embed

El equipo es liderado por Federico Agnolín, científico del Conicet del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV-MACN-CONICET), emplazado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET).

El doctor Federico Agnolín, paleontólogo, jefe científico de esta expedición y Celeste Giardinelli, parte de la expedición. 

Patagonia: paleontólogos de Conicet encontraron huevos de dinosaurios

Argentina está entre los cinco países que más usa el ChatGPT en América Latina

ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

La campaña “Expedición Cretácica I – 2025”, que cuenta con el respaldo del CONICET, National Geographic Society, la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y la ayuda de la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, comenzó el 28 de septiembre pasado y culminará el 15 de octubre. El propósito central de la campaña es llevar adelante excavaciones paleontológicas en un yacimiento que tiene una antigüedad de 70 millones de años: sus orígenes se remontan a poco tiempo antes de que cayera el meteorito que resultó en la extinción de los dinosaurios gigantes. Es un sitio que, a diferencia de otros de su edad, no solo brindó una especie de dinosaurio. Los investigadores han encontrado una cantidad sin precedentes de restos fósiles, incluyendo los hallazgos más completos de mamíferos, pequeños lagartos, serpientes, varios tipos de dinosaurios, e incluso nidadas de más de cuatro especies de estos gigantescos reptiles. Esto lo convierte en la ventana más completa del continente para poder entender lo que sucedió con el mundo de los dinosaurios antes de su extinción.

Conicet Patagonia dinosaurios 2

“Vamos a regresar a un yacimiento clave, donde años atrás se identificaron al menos diez especies nuevas de animales aún no nombradas, incluyendo anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro”, asegura Federico Agnolín, paleontólogo del CONICET y jefe científico de la campaña. El equipo intentará recuperar los restos faltantes para reconstruir la especie Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino inédito. Además, entre el 6 y el 10 de octubre, parte de la expedición será transmitida en vivo -en dos bandas horarias: de 11 a 12:30 y de 17 a 18.30 cada día– permitiendo al público seguir el trabajo científico en tiempo real.

“Desde hacía años queríamos hacer un tipo nuevo de comunicación científica. Se nos había ocurrido filmar una campaña en vivo, no habíamos encontrado los medios ni los modos para hacerlo. La tremenda campaña del Falkor nos impulsó y ayudó a ver cómo podíamos hacerlo”, comenta Agnolín, refiriéndose a la histórica campaña que protagonizaron dos meses atrás científicos del CONICET en el cañón submarino Mar del Plata a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, que se transmitió en vivo y en directo y alcanzó casi 18 millones de visualizaciones. “Gracias al apoyo de las instituciones que respaldan esta campaña científica, vamos a poder realizar esta primera experiencia de transmisión en tiempos acotados, con la idea de poder replicarla en el futuro”, dice Agnolín.

Embed

Durante los días que se transmitirá la campaña paleontológica en tiempo real –posible gracias a la instalación de internet satelital de alta velocidad en el campamento- los espectadores podrán ver el modo quirúrgico en que los científicos sacan los fósiles de las rocas e interactuar con ellos en tiempo real. De telón de fondo, se verá a la estepa patagónica. “Nuestro streaming va a ser diferente al del fondo del mar, porque nuestro viaje no es geográfico, no es que vamos a un mundo nuevo, sino que vamos a un mundo más bien temporal. A través de los huesos que encontremos, vamos a mostrar un mundo nuevo a través del tiempo”, reflexiona Agnolín.

Uno de los momentos más prometedores de la transmisión serpa durante la llamada “gran excavación”: “Creemos que van a aparecer elementos fósiles nuevos, hallazgos en vivo y en directo de fósiles de dinosaurios”, se esperanza Agnolín. “Creo que se va a poder captar ese instante de emoción que nos inunda a los paleontólogos cuando aparece un fósil nuevo, que es una cosa que jamás había sido filmada”. También será interesante ver a los científicos durante el momento de la prospección, es decir, cuando buscan fósiles, en este caso, cam

inando por la estepa patagónica.

Conicet Patagonia dinosaurios 1

“Los espectadores van a poder vivir cómo es hacer ciencia en el medio de la nada con nosotros”, dice el científico. “Creemos que se está abriendo una nueva manera de comunicar ciencia, donde la gente vive exactamente lo que vive el científico. Si bien lo del Falkor fue muy único, vamos a ver si la paleontología puede ponerse a la altura de las circunstancias. Personalmente, creo que el streaming en la ciencia puede permitir que la ciencia llegue a mucha gente que antes no llegábamos”, asegura Agnolín, que además destaca como una fortaleza de la campaña la posibilidad de promover las vocaciones científicas y poner en valor el trabajo del CONICET en el campo de la paleontología, destacando el papel de la ciencia argentina en el estudio y la preservación del patrimonio natural del país.

“El sitio donde vamos a hacer prospecciones es histórico, es una cantera que siempre nos dio información sobre el pasado, fósiles que son figuritas difíciles. Nuestro objetivo sería recuperar piezas clave no solo de uno, sino de dos dinosaurios carnívoros de los que en años anteriores encontramos garras y huesos de la cola, conocerlos más, ver si son especies nuevas y entender qué valor tuvieron dentro de este ecosistema“, señala el becario del CONICET Matías Motta, que también forma parte de la expedición. Por su parte, el becario del CONICET Sebastián Rozadilla destaca que “estamos muy entusiasmados, porque las nuevas evidencias de dinosaurios que aparezcan este sitio, sumada a la microfauna que hallemos en este lugar, nos van a permitir mostrar cómo es el proceso de encontrar estas maravillas in situ”.

Conicet Patagonia dinosaurios

Desde hace más de veinte años, el LACEV desarrolla de forma continua actividades de búsqueda, extracción, preparación, investigación y comunicación pública de la paleontología del Sur global, consolidándose como un referente en la materia. Acumula más de cincuenta expediciones en la Patagonia y ha contribuido de manera decisiva al conocimiento de la paleontología argentina y regional, habiendo descripto más de sesenta nuevas especies de dinosaurios, de las aproximadamente 170 registradas en el país, y publicado más de 300 artículos en revistas de alcance internacional, entre ellas Nature y National Geographic, aportando nuevas interpretaciones sobre los ecosistemas y ambientes del pasado del planeta.

El equipo científico de la campaña está compuesto por: Federico Agnolín (jefe científico), Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Mauro Aranciaga (Nat Geo Explorers) y el equipo LACEV integrado por Nicolas Chimento, Julia Soledad D’Angelo, Gonzalo Leonel Muñoz, Ana Paula Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà, Eric Del Campo, Rodrigo Álvarez Nogueira, Gastón Lo Coco, Mauricio Cerroni y Federico Brissón Egli.

Conicet dinosaurios Patagonia
Noticias relacionadas
el horoscopo para este miercoles 8 de octubre de 2025

El horóscopo para este miércoles 8 de octubre de 2025

dia mundial del pelado: para que se celebra esta particular efemerides

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efemérides

El activista paranaense Nicolás Calabrese, liberado tras ser detenido por Israel en una flotilla de ayuda humanitaria Samud, habló con La Red Paraná. En la foto, junto a Greta Thunberg.

Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

Autoridades de la Iglesia Católica apelaron a legisladores y fijaron posición frente a proyectos que buscan regular las apuestas on line

La Iglesia Católica advirtió en el Senado sobre la ludopatía en adolescentes

Ver comentarios

Lo último

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Ultimo Momento
Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Policiales
Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Ovación
Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

Futsal: un gran paso para las pibas

Futsal: un gran paso para las pibas

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

La provincia
Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario