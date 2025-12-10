Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Conicet

Conicet: comprueban que bacterias en las vías respiratorias de los bebés pueden modificar la bronquiolitis

Investigadores del Conicet comprueban que las bacterias en las vías respiratorias de los bebés pueden modificar la severidad de la bronquiolitis.

10 de diciembre 2025 · 10:15hs
Conicet: comprueban que bacterias en las vías respiratorias de los bebés pueden modificar la bronquiolitis

Conicet: comprueban que bacterias en las vías respiratorias de los bebés pueden modificar la bronquiolitis

El estudio, liderado por un investigador del Conicet en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, abre nuevas posibilidades de estrategias terapéuticas basadas en la modulación de esos microorganismos para tratar la infección por virus sincicial respiratorio, principal causante de la bronquiolitis.

El virus sincicial respiratorio (VSR) es una de las principales causas de bronquiolitis e infecciones respiratorias en lactantes y niños pequeños. Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de los niños se infectan en el primer año de vida con este patógeno y prácticamente todos lo harán antes de cumplir los dos años de edad. A nivel mundial, el virus provoca aproximadamente 33 millones de casos por año, con más de 3 millones de hospitalizaciones y más de 200 mil muertes.

Día de los Derechos Humanos: un llamado a la dignidad universal.

Día de los Derechos Humanos: un llamado a la dignidad universal

La comunidad científica denuncia recortes en financiamiento de proyectos. El arguemnto de la falta de fondos contrasta con el gasto en aviones F-16

Alerta por el desmantelamiento del sistema científico

Aunque la mayoría de las infecciones son leves, una proporción de niños evoluciona a formas severas que requieren hospitalización. El grupo más afectado son los lactantes menores de 2 años, especialmente los bebés de pocos meses de vida. Si bien hay diferentes hipótesis, no está del todo claro a qué se debe esta diferencia en la presentación de la severidad.

LEER MÁS: Bronquiolitis: está disponible la vacuna para embarazadas

Estudio del Conicet

Ahora, un nuevo estudio liderado por el investigador del CONICET Patricio Acosta y realizado junto a colegas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la ciudad de Buenos Aires, reveló que la microbiota (conjunto de bacterias) presentes en las vías respiratorias de los bebés puede influir en la severidad de la infección por VSR. El avance se publicó en Journal of Clinical Virology.

“El hallazgo más relevante del estudio fue que las bacterias presentes en las vías aéreas parecen tener un rol importante en la evolución de la infección por VSR”, destacó Acosta, quien también es médico y doctor en medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y continúa: “Los resultados del estudio aportan nueva evidencia sobre la interacción entre virus y bacterias en las infecciones respiratorias infantiles y abre la puerta a nuevas líneas de trabajo orientadas a prevenir o mitigar las formas graves de esta enfermedad a través de la modulación de los microorganismos que colonizan el tracto respiratorio”.

niños influenza bronquiolitis frío.jpg

Bacterias que influyen en la severidad del cuadro

De una población de 401 pacientes hospitalizados con infección respiratoria baja, el equipo de investigación evaluó a 172 pacientes infectados con el VSR, de los cuales se recolectaron muestras biológicas, datos clínicos, epidemiológicos y socioambientales. Además, estudiaron la presencia de tres bacterias que habitualmente colonizan el tracto respiratorio en niños: Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis, con el fin de determinar si esta “microbiota” podía influir en la evolución de la infección viral.

“Los datos fueron contundentes: más del 90% de los pacientes estaba colonizado por al menos una de estas bacterias al momento de la hospitalización”, afirma Acosta quien fue el primer integrante extranjero no residente en Estados Unidos del Consejo Directivo de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM, según sus siglas en inglés) entre 2017 y 2018 y es en la actualidad Directivo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas (ISID, según sus siglas en inglés).

Conicet Bronquiolitis estudio
Noticias relacionadas
horoscopo de este miercoles 10 de diciembre de 2025

Horóscopo de este miércoles 10 de diciembre de 2025

Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio.

Michiferia: la feria solidaria que despide el año con moda circular, arte y barras a beneficio

La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta que reunirá a editoriales, librerías locales y al público lector.Uno de los escenarios será el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Karaoke literario y coro en la Feria de Libros por Navidad

Horóscopo.

Horóscopo de este martes 9 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Ultimo Momento
Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario