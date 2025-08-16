Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Diputados

Con el apoyo de Diputados, se creó en Colón una mesa intersectorial de Salud Mental

Con el apoyo de la Honorable Cámara de Diputados, se creó en la ciudad de Colón una mesa intersectorial del Observatorio de Salud Mental.

16 de agosto 2025 · 12:06hs
Este miércoles se llevó adelante una jornada de trabajo del Observatorio de Salud Mental de Colón, durante la cual se conformó una mesa intersectorial. La apertura del encuentro estuvo a cargo del intendente José Luis Walser y el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein. También participó el presidente de la comisión de Salud de la Cámara baja, Silvio Gallay.

“La idea es acompañar todas las acciones que se llevan adelante con el objetivo de reducir este flagelo que impacta de manera directa a Entre Ríos, donde lamentablemente somos parte de un ranking fatídico”, expresó Hein en referencia a la problemática del suicidio, para cuya prevención la Presidencia de la Cámara baja viene impulsando distintas iniciativas.

Además, el presidente señaló que esta línea de trabajo se desarrolla “por una orden directa del gobernador de generar acciones entre todos los ministerios y acompañar a los intendentes”, al tiempo que destacó que Colón es pionera en la provincia con la conformación de un Observatorio de Salud Mental y que es necesario que esto se replique en otras localidades.

Por su parte, Walser manifestó a Radio Diputados: “En la Municipalidad venimos trabajando con un abordaje integral desde la prevención y promoción. Los padecimientos de salud mental son uno de los grandes problemas en el mundo y los municipios, que son la caja de resonancia de todo lo que pasa, también tienen que trabajar en el tema, porque son nuestros vecinos los que están atravesando por distintas situaciones. Hay que generar vínculos entre los diversos actores”, comentó el intendente.

Asimismo, relató que desde la pandemia se han profundizado las consecuencias del modo de vida actual, que se manifiestan de múltiples maneras, una de las cuales son los consumos problemáticos. A esto agregó: “Permanentemente tenemos casos de suicidios, tanto en jóvenes como en personas mayores. Entonces, tenemos que hacer algo y lo que podemos hacer como municipio es ponernos a trabajar de manera coordinada. Por eso se creó, a través de una ordenanza, el Observatorio de Salud Mental y este miércoles dimos comienzo al trabajo de una mesa interdisciplinaria en esta temática”.

La jornada contó con la presencia de Juan Pablo Scarpinelli, médico psiquiatra y docente, quien ofreció una capacitación orientada a fortalecer herramientas de abordaje institucional. Participaron representantes del sistema de salud, fuerzas de seguridad, áreas de desarrollo humano, educación, justicia, organizaciones sociales y religiosas, entre otros actores vinculados a la temática.

Diputados Colón Salud mental
