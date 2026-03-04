Ley de Glaciares: habrá audiencia pública antes del pase a la firma en Diputados

LLA dio lugar al pedido elevado por opositores, quienes señalaron que “la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales no puede avanzar sin debate técnico”.

Después de que el interbloque Unidos haya exigido una audiencia pública antes del pase a la firma, el oficialismo dio lugar al reclamo y se reordenó el cronograma del tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. De todas maneras, será puesto a consideración por la reunión plenaria de Asuntos Constitucionales, y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente que se llevará a cabo este martes de las 10.

El pedido de audiencia pública fue elevado por el diputado nacional Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica, acompañado por diferentes integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas. En relación al petitorio, invocaron al artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (arts. 2, 19, 20 y 21) y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

“La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales (más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua) no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, había señalado el integrante de Unidos. En el encuentro plenario se avalará la realización de la audiencia pública para el próximo martes 10 desde las 10 hasta las 19.

La nota encabezada por Ferraro fue acompañada con la firma de Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

La Libertad Avanza (LLA) concedió la posibilidad de la audiencia pública, pero dejará establecido en el plan de trabajo que se avalará este martes que el dictamen se pasará a la firma el miércoles 11 a las 12 en un nuevo plenario entre Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el sanjuanino José Peluc, y Asuntos Constitucionales que preside Nicolás Mayoraz.

La semana pasada, la comisión que preside Peluc convocó a una reunión informativa para este martes 3 a primera hora con el fin de debatir la problemática que atravesó la Patagonia durante enero y febrero en materia de incendios forestales. Sin embargo, el encuentro fue suspendido.

La modificación a la Ley de Glaciares

Según consignó el sitio Parlamentario, el texto impulsado por el Ejecutivo Nacional, que fue aprobado por la Cámara alta el último jueves 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial y delega “la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias”, es decir los gobernadores pasarán a tener el control y monitoreo.

También, establece que sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido como ambiente glaciar o periglacial. Pero si la zona analizada no cumple con funciones hídricas, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) lo podrá quitar del Inventario.

El principal argumento en contra de los opositores y organizaciones ambientales es que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada la posibilidad de exploración y explotación minera e hidrocarburífera que, como establece este proyecto, queda a consideración de cada provincia.