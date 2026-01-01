Cómo retomar la rutina de alimentación y ejercicio tras los festejos de Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo suelen dejar secuelas en el cuerpo. Muchas personas experimentan inflamación, retención de líquidos y malestar digestivo. Sobre todo porque ya se viene con una carga desde Navidad. Es por eso que especialistas hacen recomendacioness sobre las dietas detox, rutinas de ejercicio y hábitos saludables de alimentación .

Y si bien la mayoría recurre en estas fechas a dietas detox o rutinas de ejercicio extenuante para “depurar” el cuerpo, los especialistas coinciden en que el organismo puede recuperarse sin recurrir a medidas extremas. Sin embargo, existen ciertas estrategias que pueden facilitar el regreso a los hábitos saludables.

La profesora de Educación Física Claudia Lescano, es licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y especialista en Medicina del Ejercicio y Salud recomendó no cargar con la sensación de culpa tras los excesos de las Fiestas. “No ‘arruinaste’ nada en una semana; el cuerpo tiene memoria. Mi consejo es no intentar compensar”, explicó.

Para ella, es un error hacer ayunos extremos o entrenamientos excesivos para contrarrestar los excesos: “Muchas cometen el error de hacer ayunos extremos o entrenar tres horas seguidas el primer día”. Por su parte, la médica especialista en endocrinología, directora de posgrados en obesidad de la Universidad Favaloro y coordinadora del grupo de trabajo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) Ana Cappelletti (MN 76523) sostuvo que “los hábitos saludables se construyen con el tiempo” y que es esperable que, hacia fin de año, estos hábitos se relajen. En su mirada, aceptar este proceso con naturalidad ayuda a retomar la rutina sin frustraciones ni autoexigencias desmedidas.

Hidratación y descanso

Uno de los puntos destacados por los especialistas es la importancia de una correcta hidratación. Lescano enfatizó que “el agua es la mejor aliada: tras los brindis y las comidas pesadas, la hidratación suele estar por el piso”. Y recomendó priorizar tomar 2 o 3 litros de agua para que los músculos vuelvan a funcionar al 100%. El descanso también cumple un rol fundamental. Dormir al menos siete horas continuas mejora la recuperación digestiva y hormonal, mientras que la falta de sueño puede alterar la sensación de hambre y afectar la calidad de las decisiones alimentarias.

Agua potable

Para retomar la rutina, según Cappelletti, “es clave recrear un ambiente saludable en casa”. Y tras aconsejar “reorganizar la alacena y la heladera, y priorizar la compra de alimentos frescos, frutas y verduras de estación”, la nutricionista instó a “elegir mejor lo que queda disponible y freezar los excedentes de las fiestas para otra ocasión compartida facilita volver a elecciones más conscientes”. En la misma línea, Lescano recurrió a la famosa “regla del 80/20″ para evitar caer en la búsqueda de la perfección absoluta. “ Si el 80% de tus comidas son saludables y entrenás con constancia, ese 20% de festejos no va a cambiar tu composición corporal a largo plazo”, precisó la especialista.

Dieta

Tanto ella como Cappelletti coincidieron en que no es necesario buscar dietas complicadas ni productos detox tras las fiestas. “No se trata de ‘empezar la dieta’, se trata de volver a elegirte”, resumió Lescano. La planificación también es clave. Cappelletti sugirió pensar comidas simples, rápidas y saludables, y armar un menú semanal para evitar decisiones impulsivas. Además, destacó la importancia de incluir fibra, presente en legumbres, cereales integrales, semillas, verduras de hoja verde y frutas con piel, para mejorar el tránsito intestinal y reducir la inflamación.