Recordarán a Bazán y Bustos con una actividad abierta al público en la Catedral

La comunidad católica de Paraná conmemorará el centenario del fallecimiento de monseñor Juan Abel Bazán y Bustos con una misa y una actividad académica

La comunidad católica de Paraná conmemorará el centenario del fallecimiento de monseñor Juan Abel Bazán y Bustos con una misa y una actividad académica

La comunidad católica de Paraná conmemorará el centenario del fallecimiento de monseñor Juan Abel Bazán y Bustos con una misa y una actividad académica abierta al público. La jornada se realizará el viernes 24, a las 19, en la Parroquia Catedral Nuestra Señora del Rosario.

La celebración religiosa estará a cargo del presbítero Mario Haller y recordará la figura de quien fue el cuarto obispo de la diócesis entre 1910 y 1926. Bazán y Bustos tuvo una trayectoria vinculada a los estudios teológicos y humanísticos, con especial atención a la cuestión social y obrera, en un contexto de transformaciones impulsadas por León XIII. Por ese enfoque, fue reconocido como “el Obispo Social”.

Durante su gestión pastoral, desarrolló acciones orientadas a la intervención de la Iglesia en problemáticas contemporáneas, tanto a nivel local como nacional, y promovió el trabajo conjunto entre el obispo, el clero y los laicos. También participó en iniciativas vinculadas al periodismo católico y la formación social.

Al finalizar la misa, se realizará un panel integrado por las profesoras Norma Fernández Doux de Demarchi y Ana Bella Pérez Campos, junto al profesor Abraham Roldán, quien llegará desde la diócesis de Tama, en La Rioja. La propuesta buscará ampliar la mirada sobre el legado del obispo y su aporte en el campo social y eclesiástico.