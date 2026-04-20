Horóscopo del lunes 20 de abril de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 20 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 20 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 20 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del sábado 18 de abril de 2026

Horóscopo del domingo 19 de abril de 2026

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Su ambición laboral le llevará a situaciones poco deseables. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Su dieta es caótica, cuídese.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. No deje que los nervios se apoderen de usted.

Horóscopo carta astral signo signos zodíaco astrología Horóscopo

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Los asuntos de dinero van mejor de lo que esperaba. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Gozará de un espléndido estado físico.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Pasará de la amistad al amor. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. Acostúmbrese a trabajar en equipo. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hoy conocerá a una persona irresistible. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Dudas y temores son malos consejeros para el amor. El bache económico forma parte del pasado. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Es conveniente que consuma más cantidad de agua.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Pague sus deudas ahora que todavía puede. El trabajo resultará más llevadero. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.

Horóscopo 1

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Arregle las desavenencias sentimentales. No es buen momento para gastar. Si piensa emprender un nuevo proyecto laboral, le irá bien. Cuide mucho su espalda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Su capacidad creadora está en pleno apogeo. Día agotador, respete sus horas de sueño.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Saldrá airoso de una situación conflictiva con su pareja. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. Le van a ofrecer un trabajo al que no debería negarse. Hoy estará lleno de vitalidad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Es hora de autoafirmarse ante sus jefes. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.