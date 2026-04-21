Paraná: plaza Alvear pasa a llamarse Patrono San Miguel Arcángel

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó el cambio de denominación de la actual plaza “Carlos Alvear” por la de “Patrono San Miguel Arcángel”.

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó el cambio de denominación de la actual plaza “Carlos Alvear” por la de “Patrono San Miguel Arcángel”.

Durante la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná se aprobó el cambio de denominación de la actual plaza “Carlos Alvear” por la de “Patrono San Miguel Arcángel”.

La iniciativa fue impulsado por el concejal Fernando Quinodoz, junto a las y los ediles Emiliano Gómez Tutau, Luisina Minni, Fernanda Facello Gerez, Silvia Campos, Darío Báez, Pablo Donadío, Máximo Miguez, Susana Farías y Ana Ruberto. “ Este proyecto nace de la necesidad de una revisión histórica de nuestra identidad como entrerrianos y paranaenses con nuestros ideales federales” , explicó el concejal Quinodoz.

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“No era la idea de cambiar el nombre solamente por cambiar, sino quitarle el nombre de quien no merece honor en nuestra provincia, que es Carlos María de Alvear, quien recordemos que en 1815 fue Director Supremo de Buenos Aires, librando diversas batallas contra Entre Ríos y las provincias del litoral en general”, aportó.

“Fue enemigo del general Artigas, retaceó recursos al general San Martín, negoció con los brasileños no oponer resistencia en caso de que estos hubiesen querido invadir las provincias del margen oriental del Paraná, por eso no es casual que Alvear se haya exiliado en Brasil”, añadió.

Plaza Patrono San Miguel

Luego el edil recordó que Alvear “volvió a la Argentina merced a la ley del olvido, impulsada por Bernardino Rivadavia, a través de la cual se perdonaba a los traidores a la patria, en esos tiempos fue ministro de Guerra del gobierno de Rivadavia y compartió gabinete con el ministro de Hacienda, Salvador María del Carril, quien en 1854 como vicepresidente de la Confederación Argentina impuso el nombre a la plaza en cuestión”.

“Por eso creo que es un doble acto de justicia, primero quitarle el nombre de quien no merece honor en nuestra provincia y en nuestra ciudad, y segundo cambiarlo por el de San Miguel Arcángel, que es el nombre por el que cariñosamente todos los paranaenses conocemos a esa plaza”, reflexionó.