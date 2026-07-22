San Javier invita a vivir un fin de semana entre sabores rusos y paisajes del río Uruguay

El histórico pueblo del departamento de Río Negro, en Uruguay, conmemorará un nuevo aniversario el sábado 25 y domingo 26 de julio

El pueblo de San Javier , en el departamento uruguayo de Río Negro , celebrará sus 113 años el próximo sábado 25 y domingo 26 de julio con una propuesta que pondrá en valor su identidad rusa, su patrimonio histórico y la riqueza natural de la región.

San Javier celebra sus 113 años con una fiesta que une tradición rusa, naturaleza e historia

Reconocido como la única colonia de inmigrantes rusos de Uruguay , San Javier conmemora la llegada, en 1913, de unas 300 familias lideradas por Basilio Lubkov , quienes se instalaron a orillas del río Uruguay en busca de libertad y tierras fértiles. Su legado marcó un antes y un después en la agricultura del país, al introducir el cultivo extensivo del girasol y la producción de aceite.

Ubicado dentro del circuito turístico de Río Negro y a pocas horas de Entre Ríos a través de los puentes internacionales de Concordia, Colón y Gualeguaychú, el destino se presenta como una alternativa ideal para una escapada de fin de semana.

Gastronomía, música y tradiciones

Durante las dos jornadas habrá una feria de emprendedores y artesanos de distintas regiones de Uruguay, además de puestos gastronómicos donde los visitantes podrán degustar platos tradicionales de la cocina rusa como shashlik, varenikes, borscht, piroch, kvass y piroshki.

El programa también incluirá espectáculos de música y danza, con la participación del reconocido grupo Kalinka, ballets, coros, artistas nacionales de diversos géneros y la Banda Orquesta Municipal.

Entre las actividades destacadas se realizará el tradicional desfile de aparcerías, que reúne a agrupaciones de jinetes vestidos con indumentaria gauchesca, además de competencias de newcom y circuitos en kayak.

Un recorrido por la historia y la naturaleza

Los visitantes podrán recorrer algunos de los sitios más representativos del pueblo, como la Plaza Libertad, con sus gigantescas muñecas Matrioskas, la histórica Sabraña, antiguo espacio de encuentro de la comunidad rusa, y el Centro Cultural Máximo Gorki, dedicado a preservar la memoria de los primeros inmigrantes.

Además, San Javier constituye una de las principales puertas de acceso al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, un área protegida de gran biodiversidad que puede conocerse mediante senderos interpretativos, paseos en lancha, pesca deportiva o recorridos en kayak entre esteros e islas.

Beneficios para los turistas

Quienes visiten Uruguay también podrán acceder a distintos beneficios para turistas, entre ellos IVA 0% en hotelería para extranjeros, devolución parcial del IVA en restaurantes y alquiler de vehículos abonando con medios electrónicos, además del régimen de Tax Free para compras en comercios adheridos.

Con esta celebración, San Javier invita a descubrir un rincón único del litoral uruguayo, donde la herencia rusa convive con los paisajes del río Uruguay y una fuerte identidad cultural que se mantiene viva más de un siglo después de su fundación.