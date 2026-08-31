Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas.

Una iniciativa propone evitar la separación de los adultos mayores de sus perros y gatos. Destaca beneficios emocionales, sociales y laborales.

Una iniciativa presentada durante el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría busca que los adultos mayores que viven en residencias geriátricas de todo el país puedan mantener el vínculo y convivir con sus perros y gatos.

La propuesta es impulsada por el Sindicato de Trabajadores Caninos y fue presentada por su secretario general, Matías Tomsich. El proyecto toma como antecedente la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires desde 2013 y la experiencia desarrollada en Tucumán, con el objetivo de extender la iniciativa a otras jurisdicciones, entre ellas Mar del Plata.

La propuesta surgió a partir del impacto emocional que puede generar la separación de las mascotas cuando una persona mayor ingresa a una residencia. "Entendemos que las familias son multiespecie; separar a un adulto mayor de su mascota es separarlo de su familia", sostuvo Tomsich durante una entrevista en el programa En la Misma Vereda, de FM del Sol 100.7.

Beneficios para residentes y trabajadores

El planteo se apoya también en estudios que destacan los efectos positivos de la presencia de animales en las personas mayores. Según los trabajos presentados, la convivencia con mascotas puede contribuir a reducir el estrés, disminuir la ingesta de fármacos y estimular la socialización.

Además de mejorar la calidad de vida de los residentes, la iniciativa busca promover la adopción responsable de animales provenientes de refugios. Los beneficios, según los impulsores del proyecto, también alcanzan a quienes trabajan en los establecimientos.

Un informe presentado durante el congreso señaló que el 88% del personal de salud y asistencia consultado aprueba la medida y considera que la presencia de animales ayuda a reducir las tensiones y mejora el clima laboral.

Una política de Estado para garantizar su implementación

Para evitar que la incorporación de mascotas implique una carga económica adicional para las instituciones privadas o públicas, el sindicato propone que la medida sea implementada como una política de Estado.

La iniciativa contempla la articulación entre las distintas gestiones estatales para financiar la contratación de servicios especializados, como paseadores y adiestradores profesionales. De esta manera, se busca garantizar tanto el bienestar de los animales como las condiciones necesarias para una convivencia adecuada dentro de las residencias geriátricas.