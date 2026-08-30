El horóscopo para este domingo 30 de agosto de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

El fin de semana pasado te ha permitido meditar profundamente sobre ciertos aspectos de tus sentimientos. Toma una decisión.

Horóscopo del viernes 28 de agosto de 2026

El horóscopo para este sábado 29 de agosto de 2026

Salud: Que tu orgullo no nuble tu juicio a la hora de tomar determinaciones en el ámbito sentimental. Esto podría terminar en serias consecuencias.

Amor: Aprende a confiar en tu pareja tus miedos e inquietudes. Hazla partícipe de tu mundo interior, dale el lugar que corresponde.

Dinero: Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza últimamente. Aprovéchala.

Tauro

Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en el día de hoy. Deberás correr constantemente de un lado a otro.

Salud: Deberás aprender a manejar el fracaso del personal a tu cargo con un poco más de tacto. Infórmate sobre el uso de métodos de motivación.

Amor: La recién llegada soledad a tu vida está logrando enseñarte importantes lecciones sobre humanidad y sentimientos. Aprovéchala.

Dinero: Jornada clave para todos aquellos que deban presentarse a entrevistas laborales. Buenas expectativas se vaticinan para hoy.

Géminis

Deberás aprender a compartir tu espacio personal con los que te rodean si pretendes vivir en una sociedad en armonía.

Salud: Existen ocasiones en las que deberás ser más específico en tus deseos u órdenes con el personal a tu cargo. No caigas en supuestos.

Amor: Caerás en cuenta de que la relación en la que te encuentras no llena tus expectativas. Recurre al diálogo para redireccionarla.

Dinero: Se producirán reformas en tu ambiente laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo de cometer error alguno. Precaución.

Cáncer

Vas a tener nuevas experiencias en tu vida social si sales de tu círculo habitual. Conocerás a personas que llegarán a ser amigos.

Salud: Tiendes a decir todo lo que piensas, pero hoy debes hacer un esfuerzo para contenerte a menos que quieras dar lugar a un conflicto desagradable.

Amor: Te será imposible resignarte ante los pleitos de la pareja. Encontrarás en ti la fuerza para sacarla adelante.

Dinero: Alguien te ofrecerá un trato que parece irresistible. Hay ladrones por doquier y si miras con atención los verás.

Leo

Busca la armonía y haz lo posible por relacionarte con gente que te inspire en ese sentido y obtendrás los beneficios rápidamente.

Salud: Desde que te va todo bien te has olvidado de algunas personas que te ayudaron en el pasado. No deberías actuar como un egoísta. Debes ser más humilde.

Amor: Debes tener mucho cuidado con las aventuras, romances y flirteos, ya que esto puede traerte serias consecuencias y la pérdida de una buena pareja.

Dinero: No cometas errores en tu economía doméstica. Evita gastar más de la cuenta. Una circunstancia esperada llegará a tu vida cuando menos lo imagines.

Horóscopo

Virgo

Te costará comprender que hay cosas que ya son parte del ayer. Ciertos episodios te darán mucha nostalgia del pasado.

Salud: En cuanto salgas del trabajo organiza una excursión que tonifique tus piernas y tu espíritu. Será el broche ideal para el fin de semana.

Amor: Estás rodeado de amistades que se interesan por tu persona. Sé sociable y accesible porque te ronda el amor muy cerca.

Dinero: Si logras madurar podrás trazar el camino para aspirar a metas mayores. Es momento de poner en práctica alguna estrategia.

Libra

Existe un niño que vive dentro de ti que te dirá al oído viejos deseos pendientes. Intenta hacerte tiempo para tu placer personal.

Salud: Deberás cortar con algunos vínculos familiares que te atrasan y mirar hacia el futuro. Sentirás que vienen vientos a favor para iniciar una nueva vida.

Amor: Vas a conocer a una persona que puede cambiar el curso de tu vida. No te dejes llevar por las primeras impresiones.

Dinero: Buen día para realizar operaciones de bienes raíces, firmar convenios, encauzar los negocios y beneficiarse con mudanzas.

Escorpio

Jornada de entredichos con vecinos y conocidos. No permitas que la tensión acumulada te haga hacer alguna tontería.

Salud: Es importante no ceder ante la presión que pueda llegar a desencadenar el fracaso. La única manera irrefutable de aprender es a través de los errores.

Amor: Se conjugarán ciertas situaciones negativas que agregarán leña al fuego de las discusiones ya presentes. Busca dialogar.

Dinero: Hoy tu cuerpo te dará un llamado de atención respecto al ritmo con el cual te estás manejando. Disminuye la marcha.

Sagitario

Por duros que sean los desafíos en el día de hoy, no te perturbarán demasiado. Te encontrarás con alguien especial.

Salud: Es indispensable que conserves tu tolerancia para lograr mantener la armonía familiar. Evita roces con padres, hermanos y pareja.

Amor: Una persona que regresó a tu vida volverá a encender el fuego que hubo en su momento. Ten cuidado porque tu pareja puede darse cuenta.

Dinero: Es un momento de conquistas en el plano profesional. Pero ten cuidado con algunos compañeros que no comparten tu alegría.

Capricornio

Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas aún dentro de tu hogar y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo.

Salud: Disfruta de los buenos momentos hasta su última gota. Utilízalos al máximo para llenarte de positivismo y esperanza en el futuro.

Amor: Día apropiado para compartir decisiones en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones.

Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.

Acuario

Cuida los comentarios que realices durante la jornada de hoy. No des la oportunidad a los que esperan tu fracaso.

Salud: Procura mantener la calma en situaciones de mucho estrés, esta será la única forma de poder solucionarlas eficazmente. Confía en tu criterio.

Amor: No hay presente alguno que pueda reemplazar el valor de una palabra de amor. Busca expresarte mejor en tus sentimientos.

Dinero: Lograrás grandes avances en proyectos personales en la jornada de hoy. No te confíes y continua con este ritmo.

Piscis

Vivirás algunas tensiones con tu pareja en el día de hoy, lo que llevará a un profundo y reflexivo diálogo con ella.

Salud: Las vicisitudes y problemas estarán en tu vida hasta el final de los días. No permitas que un par de nubarrones tapen un sol grandioso.

Amor: Juntarás el valor necesario para acabar con una relación que te ha hecho caer en un profundo abismo por un largo tiempo.

Dinero: La frustración golpeará a tu puerta durante el día de hoy debido a consistentes fallas en tus actividades. Paciencia.