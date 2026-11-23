Con una convocatoria que superó las 600 personas, La Libertad Avanza llevó adelante un encuentro partidario en Entre Ríos, marcado por el protagonismo de la juventud y el respaldo de autoridades provinciales y legisladores nacionales. La apertura inició con la proyección de un video institucional de la juventud, cuyo mensaje apuntó a remarcar que, para La Libertad Avanza, los jóvenes son el presente y la transformación que impulsa una nueva Argentina bajo las ideas del presidente Javier Milei.

"Este espíritu se vio reflejado a lo largo de todo el encuentro, ya que en esta oportunidad las autoridades y legisladores cedieron el protagonismo central a la dirigencia juvenil. En ese marco, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los coordinadores de la juventud en la provincia, Ignacio Miquere y Yaiza Pessolani.

Durante su intervención, Miquere dedicó un especial agradecimiento al diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza Entre Ríos, Roque Fleitas. Posteriormente, se desarrollaron distintos paneles de formación y debate enfocados en la batalla cultural, el manejo de redes sociales y cómo legislar desde la juventud.

El cierre contó con la participación y los discursos de destacados referentes nacionales del espacio: Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, Sharif Menem y Rocío Gómez.

Sharif Menem celebró el crecimiento de la estructura juvenil: “Quiero felicitarlos por el gran evento que hicieron y por la cantidad de jóvenes que hay acá, porque hace un año atrás esto no hubiese sido posible sin el trabajo de todos ustedes”. En la misma línea, Eugenia Rolón hizo hincapié en el federalismo y la participación juvenil en el interior: “Los jóvenes del interior nos animamos. Muchas veces lo más difícil no es debatir con alguien que piensa distinto, sino animarte a decir lo que pensás frente a las personas que conocés de toda la vida. Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente”.

En tanto, Iñaki Gutiérrez puso el foco en el desafío electoral y económico que enfrenta el espacio: “Tenemos que salir a explicar que se terminó la cultura de los subsidios y que hay que cuidar el equilibrio fiscal para generar inversiones y empleo genuino. Vamos a salir a cuidar el esfuerzo que hicieron las familias estos años. Si Milei gana en 2027, va a ser la consolidación de un proyecto político y el punto de partida para que los argentinos tengan el país que se merecen”.

Asimismo, el evento contó con el acompañamiento de las máximas autoridades del partido en la provincia —entre ellas el propio Roque Fleitas y la vicepresidente Zulma Cauzi—, junto a los senadores nacionales Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida. Al concluir la jornada, los referentes juveniles coincidieron en la importancia de consolidar el espacio en el territorio entrerriano y fortalecer el trabajo militante de cara a 2027.

Al finalizar el encuentro Gutiérrez realizó un anuncio a nivel nacional y transmitió el saludo del primer mandatario: “Están convocados al Congreso de Juventud de La Libertad Avanza de fin de año, el 5 de diciembre, para mostrar todos juntos el trabajo hecho en cada provincia. El presidente Javier Milei ya vio el Congreso de Juventud de Entre Ríos y destacó la enorme cantidad de gente que se reunió hoy. El año que viene vamos a trabajar para conseguir algo histórico: que un presidente no peronista sea reelecto desde la vuelta de la democracia y consolidar un modelo de país”.