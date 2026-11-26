La jornada solidaria impulsada por los organizadores de Domingrau se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre, entre las 15.30 y las 18. El punto de concentración establecido será el nuevo puente de la avenida de Circunvalación que cruza sobre avenida Almafuerte en Paraná.

Desde ese punto, los motociclistas iniciarán la caravana recorriendo la avenida de Circunvalación, ingresando por avenida Laurencena para culminar el trayecto de forma directa en el barrio Bajada Grande, uno de los sectores más castigados por el avance de la creciente del Paraná.

Motociclistas recorrerán Paraná en una movida solidaria hacia Bajada Grande

Donaciones prioritarias

Durante el desarrollo del evento, se recibirán aportes voluntarios entregados por los vecinos que se acerquen al punto de partida. Las donaciones recolectadas se trasladarán de inmediato a la zona afectada e incluyen: alimentos no perecederos, ropa y calzado en buen estado, pañales y bidones de agua potable.

En diálogo con UNO, Gabriel Exner, organizador de la actividad, remarcó: "La idea es ayudar a los que están pasando necesidad en Bajada Grande y también cambiar la forma en que las personas nos ven a nosotros, a los que andamos en el tema de las motos", indicó el consultado.

En la misma línea, Exner invitó a la comunidad local a sumarse con sus aportes: "Queremos pasar un buen momento entre todos, amigos, conocidos y vecinos. Lo que quiero es que los vecinos de la zona se puedan acercar y dejar algún alimento, ropa o lo que sea, porque todo sirve". "No puede faltar la diversión de cada uno y el granito de arena que puedan aportar".

Convocatoria

Se espera la llegada de motociclistas procedentes de distintas localidades. tales como María Grande, Crespo y Diamante, además de los participantes de Paraná. Respecto a la magnitud de la concurrencia, Exner sostuvo: "No tengo un número fijo porque somos muchas motos... pero más de 100, seguro".

Asimismo, precisó cómo se dividirá la jornada entre la concentración y el traslado de donaciones: "Caravana va a ser en el transcurso que nosotros nos vayamos hacia Bajada. Antes, durante la tarde, va a ser un estilo que nosotros llamamos Domingrau".

Para garantizar la seguridad vial durante todo el recorrido, la organización se encuentra coordinando los permisos correspondientes con la Dirección de Tránsito municipal y la Departamental de Policía de Entre Ríos: "Yo ya estoy en eso tratando de comunicarme con los jefes de Tránsito y con los de la Departamental para llegar a poder que ellos me den una mano en esto".

Compromiso comunitario y futuras acciones

Además de la asistencia inmediata a las familias damnificadas, el evento busca demostrar la capacidad de organización y solidaridad de los motociclistas. "Como todos, laburamos y podemos llegar a hacer un bien por quienes están pasando esta situación".

Finalmente, el referente no descartó repetir la iniciativa en otros barrios ribereños golpeados por la creciente del río Paraná: "No lo podemos hacer solamente una vez, lo podemos hacer varias veces para ayudar, porque no solamente los de Bajada Grande están pasando un mal momento. También están los de La Toma, Puerto Sánchez y Arenales".