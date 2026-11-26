Alumnos de la escuela Capuchinos de Concordia le regalaron una bicicleta nueva a un compañero que había sufrido un accidente hace pocos días.

El adolescente recibió la sorpresa por parte de sus compañeros en las puertas de la escuela.

Un emotivo gesto de solidaridad y compañerismo tuvo lugar este miércoles en Concordia, donde estudiantes del Colegio Capuchinos sorprendieron a uno de sus compañeros con una bicicleta nueva, luego de que el adolescente sufriera un accidente de tránsito días atrás.

El protagonista de la historia es Donato Rosconi, un joven de 14 años que cursa segundo año B del nivel secundario de la institución educativa y que recientemente había sido atropellado por una camioneta mientras circulaba por la ciudad.

La entrega del regalo se realizó este miércoles y estuvo acompañada por aplausos, abrazos y muestras de afecto de los estudiantes hacia su compañero. La sorpresa fue preparada sin que Donato ni sus familiares tuvieran conocimiento de lo que estaban organizando sus amigos y los padres del curso.

Iniciativa solidaria en Concordia

El hecho que motivó la iniciativa solidaria ocurrió días atrás, cuando Donato fue atropellado por una camioneta en la intersección de avenida Eva Perón y calle J. J. Mega, en Concordia.

Según la información difundida oportunamente, el conductor del vehículo se retiró del lugar sin detenerse a asistir al adolescente, aunque posteriormente fue localizado por personal policial.

Tras el accidente, Donato fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica debido a los traumatismos y escoriaciones leves que presentaba.