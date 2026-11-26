La literatura volverá a reunir voces de distintos lugares del mundo en Paraná. El viernes 27 de noviembre, a las 19, la Biblioteca Popular del Paraná presentará El sabor del silencio, el libro que reúne los cuentos premiados en la edición 2025 de su Concurso Literario. La actividad se realizará en la sede de Buenos Aires 256, con entrada abierta a la comunidad.

Publicado bajo el sello Ediciones Biblioteca Popular del Paraná, el volumen reúne 26 cuentos breves seleccionados en el certamen internacional que la institución organiza de manera ininterrumpida desde 2010. La publicación representa una oportunidad para acercarse a nuevas voces de la literatura y conocer historias que, desde diferentes geografías y experiencias, encuentran un lugar en una misma obra.

Internacional

La convocatoria de 2025 recibió 2.039 cuentos de autores de Argentina y de otros países de América y Europa. Entre las procedencias se encuentran Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Venezuela y Uruguay, entre muchas otras. La participación internacional reafirma el alcance que alcanzó la propuesta cultural impulsada desde Paraná.

El concurso contempla trs categorías según las edades: Adultos, Adolescentes y Preadolescentes. En Adultos, el primer premio fue para Diego Giancarlo Paliza Sánchez, de La Plata, por El faro apagado; el segundo correspondió a Julieta María Berbel, de Río Ceballos, por Caricias de Tarefero, y el tercero a Norma Beatriz Castillo, de Río Grande, por El jardín de Amanda.

En Adolescentes, los tres primeros premios fueron para Julio César Santamaría Gómez, de Perú, por sus cuentos Butaca C-9, El sabor del silencio y Cero. En Preadolescentes, Elena Novillo Zelaya, de Lisandro Olmos, obtuvo el primer y segundo premio por La sonata de los espejos y El jardín de los cuervos, respectivamente. El tercer reconocimiento fue para Mariana Fernanda Andrade Lizarazo, de Colombia, por La voz de Nayra.

Reconocimiento

El jurado de Adultos estuvo integrado por Mercedes Bovo, Jimena Fernández y Oscar Londero, mientras que Mercedes Daneri, Adriana Noemí García y Carina Sione evaluaron las categorías Adolescentes y Preadolescentes. Además de los primeros premios, el certamen otorgó menciones de publicación a otros trabajos, ampliando la presencia de autores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela en la antología.

La presentación contará con las palabras del periodista paranaense Oscar Londero y la participación musical de la Orquesta Escuela de Tango de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. De esta manera, la literatura y la música compartirán una celebración que reconoce el trabajo de los escritores y el valor de generar espacios para la creación y la circulación de nuevas historias. El encuentro también será transmitido en vivo a través de la cuenta de Instagram de la Biblioteca: @BibliotecaPopular.

Con esta nueva publicación, la Biblioteca Popular del Paraná continúa una tarea cultural que sostiene desde hace más de una década. Desde su primera edición en 2010, el concurso dio origen a distintas antologías y consolidó un espacio de participación para escritores de diferentes edades y procedencias.

La institución, fundada en 1873 y ubicada en el centro de la capital entrerriana, cuenta con más de 90.000 libros y mantiene sus puertas abiertas a la comunidad, con acceso libre y gratuito, reafirmando el papel de las bibliotecas como lugares de encuentro, lectura y construcción colectiva para niños, jóvenes y adultos.