El Servicio Penitenciario de Entre Ríos abrió un sumario a esos cinco agentes tras la fuga de Claudio Matías González durante un traslado de internos.

Pasaron a disponibilidad a cinco agentes tras la fuga de un interno en Entre Ríos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos informó que la Dirección General del Servicio Penitenciario pasó a disponibilidad a cinco agentes que participaron del operativo en el que escapó el interno Claudio Matías González, condenado a 9 años de prisión, oriundo de Concepción del Uruguay. La fuga ocurrió el 25 de noviembre, alrededor de las 19, durante un traslado de internos hacia Concepción del Uruguay.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1220/26 de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, firmada por su titular, el inspector general Alejandro Miotti.

Qué investiga el sumario

Las actuaciones administrativas buscan determinar las responsabilidades de los agentes por el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas por sus superiores y de los protocolos vigentes para el traslado de internos.

Según la resolución, la conducta podría encuadrar como falta grave en los términos de los artículos 161, inciso 8, y 162 de la Ley 5654, aplicables por remisión del artículo 83 de la Ley 5797. La investigación también podría dar lugar a otras responsabilidades administrativas o penales.

Quiénes fueron pasados a disponibilidad

La resolución alcanzó al subprefecto César Javier Villalba, al suboficial principal Eduardo Ramón Valli, a los cabos Ariel Fernando Velázquez y Nelson Efraín Murador y al agente Hernán Antonio Verón. El pase a disponibilidad se dispuso conforme al artículo 53, inciso f, de la Ley 5797.

La Dirección General designó al oficial prefecto José Santiago Osuna como instructor del sumario y a María Emilia Izaguirre como secretaria de actuaciones.