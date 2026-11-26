La nueva estructura tendrá una Fiscalía en Paraná y otra en Concepción del Uruguay. Además, habrá tres sedes descentralizadas.

En Paraná, el fiscal José Ignacio Candioti (centro) estará a cargo de la investigación de delitos complejos; y Juan Sebastián Podhainy (der.) trabajará los casos más sencillos.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso la creación de la Fiscalía de Distrito de Entre Ríos, que a partir del 30 de noviembre encabezará la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el marco de la plena implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito territorial de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

La creación de esta nueva estructura se formalizó ayer mediante la Resolución PGN 93/26 que establece la organización institucional que reemplazará a las fiscalías federales y generales actualmente existentes en la jurisdicción de Paraná.

Casal designó transitoriamente al fiscal general José Ignacio Candioti como fiscal con funciones de coordinación del distrito y, como fiscal revisor, al fiscal federal Pedro Mariano Rebollo, junto con el fiscal federal Leandro Aníbal Ardoy, como fiscal revisor suplente.

La nueva fiscalía de distrito estará integrada por dos unidades fiscales con áreas funcionales organizadas según el modelo marco aprobado por la Resolución PGN 35/2019 (Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; No Penal y Electoral) y sedes descentralizadas en ciudades que actualmente cuentan con fiscalías federales de primera instancia.

Con la incorporación de Entre Ríos, serán doce los distritos del país donde regirá el sistema acusatorio en el fuero federal, lo que abarca 17 provincias completas y un amplio sector territorial de la provincia de Buenos Aires. Las otras once Fiscalías de Distrito donde ya se encuentra vigente el CPPF son Salta (junio de 2019), Rosario (mayo de 2024), Mendoza (agosto de 2024), General Roca (noviembre de 2024), Comodoro Rivadavia (diciembre de 2024), Mar del Plata (abril de 2025), Bahía Blanca (septiembre de 2025), Resistencia (diciembre de 2025), Corrientes (diciembre de 2025), Misiones (agosto de 2026) y La Plata (septiembre de 2026).

Fiscalía de Distrito de Entre Ríos

La Fiscalía de Distrito de Entre Ríos estará compuesta por la Unidad Fiscal Paraná —con jurisdicción en los departamentos de Diamante, La Paz y Paraná— y la Unidad Fiscal Concepción del Uruguay —que interviene en los casos originados en los departamentos de Colón, Uruguay y Villaguay—.

Además, contará con tres Sedes Fiscales Descentralizadas: la de Victoria —abarca los departamentos de Gualeguay, Nogoyá, Tala y Victoria—; la de Gualeguaychú —comprende los departamentos de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy—; y la de Concordia —con competencia sobre los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador—.

Unidad Fiscal Paraná

De acuerdo con el modelo organizacional aprobado por la PGN, la Unidad Fiscal Paraná tendrá como fiscal titular a José Ignacio Candioti y estará integrada por las siguientes áreas, a cargo de los siguientes fiscales:

-Atención Inicial: Leandro Aníbal Ardoy.

-Investigación y Litigio de Casos Sencillos: Juan Sebastián Podhainy.

-Investigación y Litigio de Casos Complejos: José Ignacio Candioti y Leandro Aníbal Ardoy.

-Transición: José Ignacio Candioti y Leandro Aníbal Ardoy.

-Ejecución Penal: Juan Sebastián Podhainy.

-Área de Víctimas: Leandro Aníbal Ardoy.

-No Penal: José Ignacio Candioti.

-Electoral: José Ignacio Candioti.

Los fiscales Candioti y Ardoy. Foto UNO

Unidad Fiscal Concepción del Uruguay

Por su parte, la Unidad Fiscal Concepción del Uruguay estará a cargo de la fiscal federal María Josefina Minatta, con la siguiente integración de áreas y funcionarios:

-Atención Inicial: Mariela Alejandra Montefinale y Gabriela Agustina Velázquez (bajo un sistema semestral rotativo).

-Investigación y Litigio de Casos Sencillos: Mariela Alejandra Montefinale y Gabriela Agustina Velázquez (bajo un sistema semestral rotativo).

-Investigación y Litigio de Casos Complejos: María Josefina Minatta.

-Transición: María Josefina Minatta, Mariela Alejandra Montefinale y Gabriela Agustina Velázquez (las dos últimas, bajo un sistema semestral rotativo).

-Ejecución Penal: Mariela Alejandra Montefinale y Gabriela Agustina Velázquez (bajo un sistema semestral rotativo).

-Área de Víctimas: María Josefina Minatta.

-No Penal: María Josefina Minatta.

La fiscal Minatta estará a cargo de los casos complejos en Concepción del Uruguay. Gentileza. 03442

Sedes Fiscales Descentralizadas de Victoria, Gualeguaychú y Concordia

Las sedes fiscales descentralizadas contarán, a su vez, con un Área de Atención Inicial; una única Área de Investigación y Litigio de Casos —que unificará sencillos y complejos—; un Área de Transición y un Área No Penal.

La sede de Victoria tendrá como titular al fiscal federal Matías Felipe Scilabra; la de Gualeguaychú será conducida por el fiscal federal Pedro Mariano Rebollo; y la de Concordia estará a cargo interinamente de Francisco José Bernhardt.

La situación y las problemáticas de la jurisdicción

El procurador realizó un análisis sobre la situación de los fenómenos criminales de competencia federal que se presentan actualmente en la región y las acciones del MPF para abordarlos.

El distrito Entre Ríos comprende la totalidad de la provincia homónima y cuenta con una población aproximada de 1.425.578 habitantes, asentados en una superficie de 78.781 km2. Geográficamente, se encuentra delimitada por los ríos Paraná, al oeste, y por el río Uruguay, al este, el cual también constituye una frontera internacional con la República Oriental del Uruguay. Además, al norte, limita con la provincia de Corrientes; al sur, con la provincia de Buenos Aires; y al oeste, con la provincia de Santa Fe.

A su vez, en el territorio existen tres pasos internacionales terrestres y diversos pasos fluviales lo que configura una dinámica de circulación transfronteriza que, junto con las características de su red de comunicaciones, resulta relevante para comprender los fenómenos criminales que se presentan en el distrito.

Por otra parte, el territorio está atravesado por la Ruta Nacional 14, que recorre longitudinalmente la provincia y constituye uno de los principales corredores de vinculación entre la provincia de Buenos Aires y el área de la denominada Triple Frontera. También resultan relevantes la Ruta Nacional 12, la Ruta Nacional 174 —que, mediante el puente Rosario-Victoria, conecta la provincia con la ciudad de Rosario— y el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que vincula las ciudades de Paraná y Santa Fe. Asimismo, la Hidrovía Paraguay-Paraná atraviesa el territorio de la jurisdicción. La estructura productiva provincial, por su parte, se sustenta principalmente en la producción e industrialización de bienes de origen primario, con especial relevancia de las cadenas avícola, cerealera y oleaginosa

“En cuanto a las características de los fenómenos criminales que se registran en el distrito, se advierte cierto grado de heterogeneidad, vinculada con las particularidades territoriales de cada sede. Así, en aquellas próximas a los pasos internacionales y a los principales corredores viales se registran investigaciones vinculadas con el contrabando, el transporte de estupefacientes y la falsificación de documentación automotor, mientras que en las zonas rurales se presentan, entre otros, casos de trata de personas con fines de explotación laboral. Esta diversidad territorial se refleja en los casos que resultan objeto de abordaje e investigación en cada dependencia”, señala la resolución.

Por otra parte, cabe destacar que, en materia de narcocriminalidad, en la provincia de Entre Ríos, en 2018 a través de la Ley Provincial N°10.566, se desfederalizó la persecución del narcomenudeo previsto en la Ley 26.052. Sin embargo, las investigaciones vinculadas con el transporte y la comercialización de estas sustancias mantienen una presencia significativa en el distrito. En particular, se registran casos de relevancia en las sedes de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Victoria, con incidencia de los principales corredores viales de la región. En Concepción del Uruguay, además, se registraron investigaciones vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, algunas de carácter transnacional y otras integradas por personal perteneciente a fuerzas de seguridad.

También, en el distrito se manifestaron casos de contrabando y encubrimiento de contrabando, particularmente en las sedes de Concordia y Gualeguaychú, donde se registran procedimientos sobre la Ruta Nacional 14, en los pasos internacionales y en distintos sectores del río Uruguay. También se presentan investigaciones vinculadas con el traslado ilícito de mercaderías a través de pasos fronterizos fluviales. A su vez, la falsificación de documentación automotor constituye una problemática recurrente en distintas sedes, con especial incidencia en los procedimientos realizados sobre los corredores viales de la provincia.

Por otra parte, corresponde traer a colación el impacto de la criminalidad económica en la jurisdicción, que comprende principalmente hechos relacionados con la evasión y el lavado de activos, que han tramitado en las sedes de Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

El informe también destaca que, “en cuanto al delito de trata de personas, en atención a la importancia de las actividades agropecuarias y de determinadas producciones regionales, los casos se relacionan principalmente con posibles situaciones de explotación laboral en establecimientos rurales, algunos de los cuales terminan circunscriptos a irregularidades vinculadas con la registración laboral. A su vez, estas investigaciones presentan particularidades asociadas con el carácter estacional de algunas actividades productivas y con las dificultades para localizar y contactar a las presuntas víctimas que han dejado los establecimientos en los que prestaban tareas”.

También se advierten delitos ambientales, con características específicas según la sede: en Gualeguaychú, se vinculan principalmente con el vertido de efluentes industriales sin el tratamiento adecuado en el río Uruguay y con actividades de extracción de arena en la zona del delta; mientras que en Victoria predominan los hechos relacionados con incendios en áreas de humedales protegidas y con el incumplimiento de medidas cautelares dictadas para preservar esos ambientes.

Además, en el distrito los hechos vinculados a la materia penal electoral constituyen una proporción significativa de la carga de trabajo de la Fiscalía Federal de Paraná. A modo de ejemplo, durante el primer semestre de 2026, representaron el 37% de los ingresos totales de esa sede.

También, el procurador señaló que el mayor caudal de los 891 casos registrados durante 2025 en la jurisdicción, “se concentró en las fiscalías federales con asiento en Paraná y Concordia, mientras que la sede de Victoria registró la menor cantidad”.

Finalmente, se destacan las tareas vinculadas a la materia no penal que pesa sobre las fiscalías de primera instancia del distrito y sobre la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Así, durante el primer semestre de 2026 se emitieron más de 2.600 dictámenes en expedientes no penales, principalmente en cuestiones vinculadas con competencia, movilidad y habilitación de instancia.

Necesidad de reforzar recursos humanos y estructura del MPF

Tal como ya mencionó en resoluciones previas que pusieron en funcionamiento el sistema acusatorio en otras jurisdicciones, Casal planteó la necesidad del fortalecimiento de la representación del MPF en el distrito.

El procurador indicó que, del “Informe Diagnóstico” presentado por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA), surge “la necesidad de incrementar los recursos humanos en el distrito, teniendo en cuenta la multiplicación de tareas que se deriva del papel protagónico que asumirá el Ministerio Público con la implementación del sistema acusatorio como exclusivo director de las investigaciones —entre otras nuevas funciones que estarán a su cargo—”.

Tal como lo hiciera en resoluciones anteriores, remarcó “la notoria desproporción existente respecto de los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación, lo que no se condice con el traspaso al MPF de numerosas tareas que resultará de la instauración del CPPF”.

En virtud de tal panorama, y hasta que se logre una solución legislativa de fondo, habilitó la designación de 14 auxiliares fiscales, que se sumarán a las 7 plazas con las que ya cuenta el distrito y llevarán el total a 21. Estos nuevos cargos se distribuirán en cinco para la Unidad Fiscal de Paraná, tres para la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, dos para la Sede Descentralizada de Victoria, dos para la Sede Descentralizada de Gualeguaychú y dos para la de Concordia.

Asimismo, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del MPF en el Distrito de Entre Ríos frente a los desafíos que supone la instauración del sistema acusatorio, el procurador dispuso transitoriamente la colaboración de los fiscales que actualmente se desempeñan con carácter interino en la jurisdicción Rosario. Se trata de Martín Gambacorta, Federica Tiscornia Noel, María Virginia Sosa y Milagros Traverso, de la Fiscalía de Distrito Rosario, quienes prestarán funciones en el ámbito de la Fiscalía de Distrito de Entre Ríos.

Derechos humanos

El nuevo sistema procesal no afectará la tramitación de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la región, en las que actualmente interviene la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la sección judicial de Paraná, destinada a garantizar una representación eficaz en estas causas.

Dada la existencia de causas en diferentes instancias cuya naturaleza y complejidad lo justifica, se mantendrá la asignación de recursos humanos. Así, la Oficina de Derechos Humanos sección Paraná continuará su intervención, a cargo del fiscal general Candioti, bajo la coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de modo que se garantice el adecuado cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la materia.