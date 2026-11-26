El nuevo centro de Mercado Libre en Gualeguaychú podrá procesar hasta 26.000 paquetes al día y generará allí más de 300 empleos directos e indirectos.

El gobernador Rogelio Frigerio visitó el nuevo centro de distribución de última milla de Mercado Libre en Gualeguaychú. La obra demandó una inversión superior a los 4,1 millones de dólares y cuenta con 4.400 metros cuadrados de infraestructura. La ampliación generará más de 80 empleos directos y 260 indirectos en la región.

Frigerio recorrió las instalaciones junto a los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, y al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. El gobernador destacó que la empresa eligió a Gualeguaychú para abrir su tercer polo logístico en Entre Ríos y señaló que, desde el inicio de su gestión, mantuvo conversaciones con la compañía para que ampliara su presencia en la provincia.

La contratación priorizará a vecinos de Gualeguaychú

Mercado Libre trabaja con la Oficina de Empleo Municipal para dar prioridad a vecinos de la ciudad en la cobertura de los nuevos puestos. Davico destacó la coordinación entre la empresa, el Municipio y la Provincia, y señaló que los beneficios fiscales locales y provinciales contribuyeron a concretar la inversión.

Por su parte, el director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, Matías Fernández Díaz, valoró el aporte de la bolsa de empleo municipal y señaló que la empresa ve margen para seguir creciendo en Gualeguaychú. También estimó que el comercio electrónico se duplicará en los próximos cinco años.

El centro casi cuadruplicó su capacidad de procesamiento

Fernández Díaz explicó que la compañía ya operaba en Gualeguaychú con un centro más pequeño y que la ampliación permitió casi cuadruplicar la capacidad de procesamiento, hasta un máximo de 26.000 paquetes diarios.

El responsable de Mercado Libre en Argentina, Adrián Ecker, señaló que la ubicación de Gualeguaychú sobre uno de los principales corredores del Litoral permitirá acortar los plazos de entrega en la zona y facilitará que más vendedores entrerrianos lleguen a compradores de todo el país.

La red logística de Mercado Libre en Entre Ríos

El centro de Gualeguaychú se sumó a los que la compañía opera en Paraná desde 2021 y en Concordia desde 2025. Según los datos difundidos, más de 215.000 entrerrianos compran en la plataforma, un 17% más que hace un año, y más de 1.300 vendedores de la provincia la utilizan para comercializar sus productos.

La apertura forma parte del plan de inversiones que Mercado Libre desarrolla durante 2026 en la Argentina para ampliar su infraestructura logística y tecnológica. En los últimos meses, la empresa también anunció nuevos centros en Escobar, Don Torcuato y Luján de Cuyo, Mendoza.