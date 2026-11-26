El Bloque Justicialista propuso incorporar garantías laborales al proyecto que autoriza la absorción del Nuevo Bersa por parte de la entidad santafesina

En un contexto económico y laboral complejo, en el que la conservación de cada puesto de trabajo resulta fundamental, el Bloque de Senadores Justicialistas se reunió con representantes gremiales de los trabajadores bancarios para analizar las posibles consecuencias del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita la absorción del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. por el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y el traslado de la Casa Central desde Paraná a la provincia de Santa Fe.

Del encuentro participaron Paula Villanueva, de la Comisión Gremial Interna del Banco de Entre Ríos, y Daniel Agustini, del Secretariado de la Seccional Paraná de La Bancaria, quienes manifestaron su preocupación ante una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y se aproxima a su tratamiento en el Senado.

A partir de lo planteado por los representantes gremiales, los legisladores analizaron las garantías laborales previstas en el pliego de bases y condiciones de la licitación de 2020. Allí, en el punto 14.1, se establece el compromiso de no despedir sin causa durante la vigencia del contrato, aunque esa protección alcanza únicamente a quienes trabajaban en la entidad a junio de 2020.

“Coincidimos con los representantes de los trabajadores en que una promesa verbal no es suficiente. Necesitamos garantías concretas, por escrito y que alcancen a todo el personal, independientemente de cuándo haya ingresado al banco”, señalaron los senadores.

Condicionamiento

En ese sentido, el Bloque Justicialista propuso que el Senado incorpore un condicionamiento al proyecto de ley: que, antes de que el gobernador otorgue su conformidad a la reorganización, la entidad absorbente asuma formalmente el compromiso de preservar los puestos de trabajo y extienda a la totalidad del personal las garantías previstas en el pliego original, incluyendo el reconocimiento de antigüedad, remuneraciones, licencias y beneficios.

Los legisladores también advirtieron sobre la importancia de resguardar el vínculo del banco con la provincia. El contrato vigente establece que la Casa Central no puede trasladarse fuera de Entre Ríos sin autorización provincial, una condición que fue considerada al momento de adjudicar la licitación. Sin embargo, señalaron que el proyecto del Ejecutivo solicita esa autorización sin incorporar garantías específicas para los trabajadores que hoy desempeñan sus tareas en Paraná.

Papel estratégico

“Cada trabajador y cada sucursal forman parte de la vida económica de nuestros pueblos. El Banco de Entre Ríos cumple un papel estratégico: por allí circulan los fondos de la Provincia, los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones de miles de entrerrianos. No estamos hablando solamente de una reorganización societaria, sino de una decisión que tiene consecuencias laborales, económicas e institucionales para Entre Ríos”, expresaron.

Finalmente, los senadores justicialistas remarcaron que no acompañarán una decisión de esta magnitud sin garantías ni instancias de escucha para quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la entidad.

“En estos tiempos tan difíciles para el empleo, nuestra prioridad es defender cada puesto de trabajo. Ningún trabajador bancario entrerriano debe quedar desprotegido ni perder injustificadamente su empleo por una decisión empresarial o por la reorganización del banco. Esa es la garantía que estamos proponiendo y que el Senado debe considerar”, concluyeron.