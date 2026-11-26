La Justicia confirmó la prisión de cuatro imputados y liberó a uno por el asalto a la estancia La Rosalía, ocurrido en Federación.

El juez Aníbal Lafourcade. , del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, confirmó la prisipón preventiva de cuatro acusados por el robo a la estancia La Rosarlia, ocurrido en agosto en el distrito Tatutí, departamento Federación. En tanto, ordenó la libertad de Lucas Exequiel Perini.

Los acusados que seguirán tras las rejas por el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación son: Marcelo Enrique Burna, Juan Ignacio Sebastián Arias, Daniel Montenegro e Iván Viviani Nonini.

El asalto ocurrió durante la mañana del miércoles 12 de agosto en la estancia La Rosalía, propiedad de la familia Ponzoni, ubicada en el distrito Tatutí, en cercanías de San Jaime de la Frontera. Los delincuentes se hicieron pasar por interesados en adquirir la propiedad, que estaba en venta. Una vez dentro, redujeron al productor ganadero Rubén Ponzoni y a un empleado, los amenazaron y se llevaron una millonaria suma de dinero y armas.

La banda cayó el 25 de agosto, tras una serie de allanamientos en Federación y Chajarí. Durante los operativos se secuestraron más de 10,7 millones de pesos, 710 dólares, armas, 16 teléfonos celulares, equipos informáticos, comprobantes de transferencias bancarias, tres vehículos y una motocicleta.

La investigación, a cargo de la fiscal auxiliar de Chajarí, María Delia Verdura Pons, incluyó el análisis de las imágenes de más de 50 cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y el aporte de información a través de una denuncia anónima. Una de las hipótesis de los investigadores es que los delincuentes contaban con información previa sobre el dinero que había en la estancia.

Según recordó Concordia Noticias, a fines de agosto, la Justicia había dispuesto 60 días de prisión preventiva para los seis imputados por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. El 2 de noviembre, la medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre, decisión que motivó los planteos de las defensas ante el Tribunal de Apelaciones de Concordia.