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La Justicia de Concordia obliga a PAMI a brindar cobertura a mujer con problemas neurológicos

La mujer presenta deterioro neurológico progresivo, con alteraciones cognitivas y conductuales, atrofia muscular. Necesita cuidadores las 24 horas

15 de noviembre 2026 · 08:53hs
Ante la negativa de PAMI Concordia a brindar la cobertura solicitada

Ante la negativa de PAMI Concordia a brindar la cobertura solicitada, se acudió a la Justicia para obtener una respuesta.

El Juzgado Federal de Concordia ordenó a PAMI brindar la cobertura integral del 100% de un servicio de cuidador domiciliario durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, para una mujer adulta mayor que padece deterioro cognitivo severo y presenta una importante dependencia para realizar sus actividades cotidianas.

La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Analía Ramponi, en el marco de una acción de amparo presentada por la doctora Agustina Passarello, en representación de la afiliada, ante la negativa de la obra social a garantizar la prestación indicada por su médico tratante.

De acuerdo a la documentación médica incorporada a la causa, la mujer presenta un cuadro de deterioro neurológico progresivo, con alteraciones cognitivas y conductuales, atrofia muscular y dificultades para mantenerse de pie sin apoyo.

El informe neurológico también establece que depende de terceros para todas las actividades de la vida diaria y que no puede permanecer sola.

Ante este cuadro, el médico tratante había indicado con carácter urgente la asistencia de un cuidador domiciliario durante las 24 horas, todos los días de la semana, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Sin embargo, ante la negativa de PAMI a brindar la cobertura solicitada, se acudió a la Justicia para obtener una respuesta.

Al analizar el caso, la magistrada consideró acreditada la urgencia del pedido y entendió que la falta de cobertura podía comprometer seriamente la integridad, la salud y hasta la vida de la afiliada.

En consecuencia, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a PAMI que, dentro de las 24 horas de notificada, garantice el 100% del servicio de cuidador domiciliario, sin coseguros, topes económicos ni desembolsos a cargo de la beneficiaria. La cobertura deberá mantenerse mientras subsista la indicación médica y hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en la causa.

Estos casos son cada vez más frecuentes y las familias deben recurrir a amparos judiciales para obtener cobertura de salud para sus familiares.

PAMI Concordia Justicia Mujer cuidadores domiciliarios
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