SMN: inicia semana cálida e inestable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para esta semana, tiempo caluroso e inestable, con temperaturas promedio de entre 18 y 29 grados. Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para esta semana que inicia, tiempo caluroso e inestable, con temperaturas promedio de entre 18 y 29 grados.

Este domingo el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 grados de mínima y los 30 grados de máxima y el viento soplará del sudeste rotando al sector este.

Para este lunes se esperan temperaturas de entre 20 y 30 grados. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana, nublado durante la tarde y mayormente nublado durante la noche y el viento soplara del sector noreste.

Para el martes se esperan temperaturas de entre 19 y 29 grados, tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y noche. El viento soplará desde el sudoeste rotando al sur.

Se esperan para el miércoles temperaturas de entre 19 y 29 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector sur.

El jueves habrá una mínima de 17 grados y una máxima de 29, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana y se esperan lluvias aisladas durante la tarde y noche. El viento predominará desde el sudeste.

Para el viernes se esperan temperaturas de entre 18 y 28 grados con chaparrones durante la mañana y la tarde. Los vientos soplarán del sector este rotando al sudeste.

El sábado se esperan temperaturas de entre 19 y 29 grados con cielo algo nublado durante la mañana, parcialmente nublado durante la tarde, con vientos que predominarán del noreste rotando al sector norte.