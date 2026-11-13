Entre botines y tijeras: Agustín Galliussi encontró su camino sin olvidar sus raíces.

En sus 26 años, Diario UNO celebra historias de esfuerzo como la de Agustín Galliussi, quien encontró en la peluquería un oficio sin abandonar el fútbol.

En sus 26 años de historia, Diario UNO de Entre Ríos celebra las historias de quienes construyen su camino con esfuerzo y pasión. Agustín Galliussi creció entre pelotas y canchas, llegó al plantel profesional de Patronato y encontró en la peluquería un oficio para construir su futuro sin olvidar sus raíces y mantener viva su pasión por el fútbol.

Nacido el 24 de agosto de 1994, Agustín lleva al fútbol como parte inseparable de su identidad. Hijo de Néstor Galliussi, conocido como el "Profe" Gallo y vinculado desde hace más de 30 años a Patronato, creció en un entorno donde la pelota siempre estuvo presente. Su papá fue uno de sus grandes referentes y, desde chico, lo acompañó en entrenamientos y jornadas de trabajo en el club.

Agustín Galliussi: del fútbol a la peluquería, una historia de pasión y esfuerzo

"Mi pasión por el fútbol sigue siendo una parte importante de mi vida. Desde que tengo razón de uso andaba con los botines en la Escuela de Comercio, en la Capillita y siempre en Patronato. Siempre acompañaba a mi papá, que hace muchos años trabaja como profesor en el club. Él tenía sus categorías y yo iba con él", recordó.

Aunque es confeso hincha de Independiente, Patronato ocupa un lugar especial en su historia. Allí no solo creció futbolísticamente, sino que también tuvo la oportunidad de formar parte del plantel profesional. Una experiencia que estuvo acompañada de sacrificios, momentos que se perdió y aprendizajes que todavía valora.

"Por estar en el plantel profesional me perdí muchas cosas de adolescente, como festejos y cumpleaños, pero no me arrepiento de nada. Conocí mucha gente buena, recorrí distintas partes del país y conocí muchos estadios lindos. A pesar de no haber tenido una vida típica, porque vas un poco a contramano de quienes estudian o viven socialmente otras experiencias, no me arrepiento de haberme perdido momentos por el fútbol", contó.

Con el paso del tiempo, también comenzó a entender que el fútbol podía no ser el único camino para construir su futuro. Mientras seguía ligado a Patronato, apareció una posibilidad que al principio no estaba entre sus planes: la peluquería.

"Mi pasión por la peluquería empezó con cierta incertidumbre. En ese momento estaba en Patronato y solamente me dedicaba al fútbol, porque podía mantenerme con los viáticos que me daban. Hablando con un conocido, me dijo que probara, que lo intentara, que capaz me iba a gustar. Empezó así y después terminé disfrutando del rubro", relató.

Los primeros cortes fueron para amigos, familiares y conocidos. De a poco, aquella prueba se convirtió en una actividad que despertó su interés y le permitió descubrir una nueva vocación. Lo que comenzó como una alternativa terminó transformándose en un oficio al que decidió dedicarle tiempo, esfuerzo y compromiso.

La decisión de apostar más fuerte por ese camino llegó en 2018, cuando su hermano le propuso abrir un local de ropa y peluquería. Fue un paso importante para su vida laboral y también significó reorganizar sus prioridades.

"Cuando te vas haciendo más grande y dependiendo de la categoría en la que jugás, empezás a darte cuenta de que vivir del fútbol se hace cuesta arriba. Si lo conseguís, es por un tiempo determinado y después no necesariamente vas a llegar a ganar una plata que te permita estar tranquilo. En 2018, mi hermano me propuso poner un local de ropa y peluquería. Le dimos para adelante y, desde ese día, el fútbol pasó a un segundo plano", explicó.

Desde entonces, la peluquería se convirtió en su principal sustento y en un proyecto que lleva adelante junto a su hermano Ignacio bajo el nombre de Fratello. El espacio, ubicado en Feliciano 1185, en Paraná, ofrece servicios de barbería y colorimetría, además de ropa masculina, y cuenta con una comunidad de más de 11 mil seguidores en Instagram.

Juntos buscan seguir haciendo crecer el emprendimiento y, a futuro, crear un centro de estética que reúna a otros profesionales. Una meta que refleja su intención de seguir aprendiendo y generar nuevas oportunidades.

En ese recorrido, reconoce que muchas de las enseñanzas que le dejó el deporte también forman parte de su manera de trabajar. La responsabilidad, la constancia y el compromiso son valores que intenta trasladar a cada jornada detrás de la silla.

"El fútbol, al igual que la peluquería, si lo tomás con responsabilidad, es un trabajo. Siempre tenés que estar con optimismo y al pie del cañón para lo que te toque. En este rubro, por más que estés mal, cansado o tengas un mal día, tenés que dejarlo de lado porque trabajás con la imagen de otra persona. No porque yo tenga un mal día le voy a cortar mal el pelo a un cliente. Siempre hay que ponerle la mejor onda para que vuelva, hable bien de vos y se genere ese boca en boca que te permite sumar gente", sostuvo.

El fútbol, de todas maneras, sigue presente incluso durante sus horas de trabajo. Muchos de sus clientes están vinculados con ese ambiente y las conversaciones suelen girar alrededor de los partidos, los equipos y los próximos cruces. Así, entre tijeras y máquinas, también encuentra un espacio para compartir esa pasión que lo acompaña desde siempre.

Aunque hoy su realidad está centrada en la peluquería, Agustín no se alejó de las canchas. Continúa jugando torneos de Paraná Campaña, entrena por su cuenta y también trabaja con un profesor personalizado para mantenerse en condiciones. Los fines de semana todavía encuentra tiempo para ponerse los botines y competir.

"El fútbol, al igual que la peluquería, si lo tomás con responsabilidad, es un trabajo", dijo.

"Me considero una persona muy comprometida. Una vez que asumo un compromiso, no me gusta faltarle al dirigente o al técnico que confía en mí, que se mueve y genera un dinero para poder pagarme lo que acordamos. El fútbol ya no es como cuando estaba en un plantel profesional, pero sigo muy abocado. Cuando no estoy compitiendo, entreno solo, voy a un profesor personalizado y no dejo de jugar los fines de semana", expresó.

Su deseo es seguir disfrutando de ese vínculo mientras el cuerpo se lo permita. No lo vive como una obligación ni como una cuenta pendiente, sino como una parte de su vida que todavía quiere aprovechar.

"Quiero seguir haciéndolo hasta que, como dicen, las piernas no den más. Porque si hoy, con la edad que tengo, dejo pasar algunos años y después miro hacia atrás, capaz me voy a arrepentir de no haber jugado cuando todavía estaba a la altura de poder competir", afirmó.

La historia de Agustín Galliussi habla de elecciones, de cambios y de la posibilidad de encontrar nuevos caminos sin renunciar a lo que uno lleva adentro. El fútbol le dio experiencias, amistades y aprendizajes; la peluquería, un oficio, estabilidad y un proyecto para seguir creciendo.

Hoy conviven en su vida, cada uno desde su lugar, como dos partes de una misma historia. Una combinación que le permitió descubrir nuevas oportunidades, afrontar desafíos y demostrar que siempre es posible reinventarse sin perder la esencia ni dejar atrás aquello que alguna vez marcó el rumbo.

Porque, aunque la vida lleve por caminos inesperados, hay pasiones que permanecen intactas y sueños que encuentran nuevas formas de hacerse realidad. En cada etapa, Agustín supo tomar lo aprendido, mirar hacia adelante y construir su propio camino, sin renegar de las experiencias que lo llevaron hasta donde está hoy.

En sus 26 años, Diario UNO de Entre Ríos celebra historias como la de Agustín, que encontró nuevos caminos sin dejar atrás sus pasiones. Entre las tijeras de la peluquería y los botines que se calza cada fin de semana, construye su futuro fiel a sus raíces y con sueños por cumplir. Su recorrido demuestra que es posible reinventarse y apostar por nuevas oportunidades sin perder la identidad.