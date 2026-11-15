Entre Ríos alcanzó 72 medallas en los Juegos Evita 2026, será sede de una competencia nacional en 2027 y avanza con la Ley de Mecenazgo Deportivo.

Entre Ríos apuesta a convertirse en la capital nacional del deporte

Las 72 medallas obtenidas por jóvenes entrerrianos en los Juegos Evita, la designación de Concordia como sede de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores en 2027 y la puesta en marcha de la Ley de Mecenazgo Deportivo forman parte de una estrategia del Gobierno de Entre Ríos para fortalecer la actividad deportiva en toda la provincia.

“Estos logros reflejan nuestro compromiso: trabajamos para poner a Entre Ríos como una verdadera capital del deporte a nivel nacional”, destacó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello .

El funcionario subrayó que la gestión provincial busca ampliar oportunidades para los deportistas, promover la inclusión y acompañar los resultados competitivos con organización, infraestructura y nuevas herramientas de financiamiento.

Entre Ríos consiguió 72 medallas en los Juegos Evita 2026

La delegación entrerriana concluyó su participación en los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026 con 72 medallas: 30 de oro, 20 de plata y 22 de bronce. Con estos resultados, la provincia se ubicó en el sexto puesto de la clasificación general, entre las mejores representaciones del país.

En la categoría Juveniles alcanzó el tercer lugar, con 50 preseas: 18 de oro, 14 de plata y 18 de bronce. Por su parte, en Deporte Adaptado obtuvo 22 medallas: 12 de oro, seis de plata y cuatro de bronce. Los representantes provinciales compitieron en 35 disciplinas.

A los resultados deportivos se sumó la Copa Juego Limpio, una distinción que reconoce valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la humildad y el esfuerzo. Entre Ríos recibió 11 votos en la elección realizada por la organización nacional, los jefes de delegación y sus representantes.

Durante la competencia, los deportistas contaron con el acompañamiento de un equipo provincial integrado por dos médicos, cuatro kinesiólogos, profesores, entrenadores y coordinadores.

La delegación también consiguió reconocimientos por equipos en natación, básquet, hockey sobre césped, handball de playa y levantamiento olímpico de pesas.

Concordia será sede de los Juegos Evita de Adultos Mayores en 2027

Por primera vez, Entre Ríos recibirá los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores, cuya edición 2027 tendrá como sede a Concordia.

La competencia convocará a representantes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prevé la participación de más de 1.500 deportistas, en un acontecimiento que también tendrá impacto turístico y económico para la ciudad.

En la edición desarrollada en San Juan, Entre Ríos participó con una delegación de 60 integrantes en nueve disciplinas y obtuvo dos medallas: oro en truco y bronce en habilidades motrices.

La Secretaría de Deportes de la provincia, encabezada por Sebastián Uranga, y el municipio de Concordia, a través del subsecretario de Deportes, Gustavo Bou, comenzaron a trabajar en la planificación del encuentro.

Entre los aspectos centrales de la organización figuran la disponibilidad hotelera, los servicios gastronómicos y los espacios destinados a las competencias.

Además de promover la actividad física y la participación de las personas mayores, el evento permitirá generar movimiento económico en distintos sectores de Concordia.

Ley de Mecenazgo Deportivo: nuevas herramientas para clubes y atletas

La estrategia provincial también contempla la reglamentación de la Ley de Mecenazgo Deportivo, una herramienta que permitirá a clubes, asociaciones y deportistas amateurs federados acceder a aportes privados para financiar sus proyectos.

El régimen vincula a instituciones y atletas con personas físicas o jurídicas interesadas en acompañar iniciativas deportivas.

Como incentivo, los mecenas podrán computar sus contribuciones a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo con los límites establecidos por la normativa.

Los aportes podrán deducirse mensualmente hasta un 30% del impuesto devengado, con un tope global anual equivalente al 12% del impuesto determinado en el ejercicio fiscal anterior.

Colello sostuvo que esta herramienta “viene a cambiar el paradigma del desarrollo de la política deportiva en Entre Ríos”.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de financiamiento y facilitar el acceso a recursos para instituciones y deportistas que necesitan sostener o desarrollar sus actividades.

Un fondo solidario para acompañar a pequeños clubes

La normativa también establece la creación del Fondo Solidario del Deporte, que se integrará mediante un aporte obligatorio adicional del 20% sobre el monto comprometido por cada mecenas.

Estos recursos estarán destinados a acompañar proyectos de pequeños clubes y deportistas, con el objetivo de ampliar el alcance de la política deportiva provincial.

La presentación y el seguimiento de las iniciativas se realizarán de manera digital mediante la plataforma de Mecenazgo Deportivo, integrada al portal Mi Entre Ríos.

De manera excepcional, durante 2026 se recibirán proyectos hasta diciembre.

Con los resultados obtenidos en los Juegos Evita, la organización de competencias nacionales y la incorporación de nuevas herramientas de financiamiento, el Gobierno provincial busca consolidar una política que combine desarrollo deportivo, inclusión y oportunidades para instituciones y atletas de todo Entre Ríos.