El emprendedor que apuesta a crecer en la ciudad con Pipach

En el Ciclo de entrevistas UNO a UNO , estuvo Gastón Vila, dueño de Pipach. Hablo de su historia y los desafíos que atraviesa el sector gastronómico.

Gastón Vila lleva la gastronomía en la sangre. Hijo de un comerciante gastronómico, creció entre restaurantes y rotiserías familiares y, después de recorrer distintos rubros, decidió volver a sus raíces y recuperar Pipach. Hoy, con dos locales en Paraná, trabaja para hacer crecer el emprendimiento que lo apasiona y proyecta expandirse por la ciudad.

Una historia familiar

Pipach nació como una empresa familiar en Buenos Aires y luego continuó su historia en La Paz, Entre Ríos. Allí, el padre de Gastón tuvo restaurantes y rotiserías que llevaban ese mismo nombre. Oriundo de Munro, Vila llegó a Paraná hace 23 años y, después de desempeñarse en distintas actividades comerciales, decidió recuperar la marca familiar y volver a apostar por la gastronomía.

“Tuve muchos rubros, la gente que me conoce sabe que me reinventé una cantidad de veces, pero esto es lo que me gusta”, contó en diálogo con La Mañana de La Red.

Hasta hace algunos meses, estaba al frente de playas de estacionamiento y un lavadero de autos. Sin embargo, tenía claro que quería dedicarse a una actividad que realmente lo motivara. Así comenzó a darle forma nuevamente a Pipach, con una propuesta de elaboración propia y atención directa.

Actualmente, el emprendimiento cuenta con 14 trabajadores: diez en el área de producción y cuatro en los locales. Gastón también participa activamente en el funcionamiento y la preparación de los alimentos. Se ocupa de los rellenos de las empanadas, las tartas y las prepizzas, además de supervisar cada etapa del proceso.

“Trabajo 16 horas por día. Considero que esa es la base del éxito de cualquier empresa personal: trabajar y estar”, sostuvo Vila.

La empresa tiene dos puntos de venta: uno en Monte Caseros y Alem y otro en Cervantes 172. El objetivo es llegar a seis locales dentro del microcentro antes de febrero y, posteriormente, sumar otros cuatro en barrios concurridos de Paraná. La apertura de nuevos espacios dependerá de la capacidad de producción y del crecimiento de las ventas.

El secreto de las milanesas

Las milanesas de pollo son el producto estrella de Pipach. La propuesta de Vila busca diferenciarse con bifes de pechuga más gruesos, buena calidad y precios competitivos. La idea surgió de su propia experiencia como consumidor y de la intención de ofrecer algo distinto a lo que encontraba en el mercado.

“Cuando consumía milanesa de pollo me enojaba porque era puro pan rallado, eran finitas. Entonces quise hacer algo diferente”, explicó.

Una de las promociones que ofrece es de dos kilos de milanesas por 18.000 pesos. Cada kilo rinde aproximadamente ocho unidades, Aunque se trata de piezas de mayor grosor que las tradicionales.

Para Vila, el crecimiento del consumo de pollo no responde únicamente a una cuestión económica. También observa que muchas familias lo eligen porque les gusta y porque permite resolver distintas comidas con acompañamientos sencillos. La milanesa puede servirse con puré, papas al horno o ensaladas, e incluso transformarse en una preparación diferente al agregarle salsa y queso.

Tiempos de adaptación

El emprendedor también destacó que busca mantener los estándares de calidad y evitar que el crecimiento del negocio afecte el producto. “Lo único que tengo que hacer es mantener el nivel, mantener la calidad y no enloquecerme con los precios”, señaló.

en un contexto económico complejo, con comerciantes que enfrentan dificultades para sostener sus negocios, Vila tiene una mirada particular sobre cómo afrontar el escenario actual. Considera que es necesario revisar los márgenes de ganancia, adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y apostar a vender más.

“Si una persona quiere seguir con su comercio, tiene que amoldarse. Hay que dejar de pensar en ganar el 200 o el 300% para ganar un 20 o un 30% y seguir vendiendo”, reflexionó Vila.

En ese sentido, entiende que la clave está en ofrecer algo diferente y construir una propuesta que permita llegar a más clientes, aunque eso implique resignar rentabilidad por cada producto. Su apuesta también está vinculada a la generación de empleo.

Por esa razón, decidió mantener el corte manual de las milanesas en lugar de incorporar máquinas. Considera que el trabajo de las personas permite aprovechar mejor la materia prima y reducir los desperdicios. Los recortes, por ejemplo, se utilizan para preparar otros productos, como empanadas y tartas. Además, para estas elaboraciones, cocina la pechuga y la corta a cuchillo, sin recurrir a carne picada de pollo comprada.

“Hay que encontrarle la vuelta y trabajar. Yo siempre trato de defender eso”, afirmó.

Mientras organiza la producción para acompañar la expansión, Gastón busca sostener aquello que considera fundamental para el emprendimiento: la calidad, los precios y la presencia cotidiana en cada detalle del negocio.

Información

Los locales funcionan de lunes a sábados, de 7 a 21, en horario corrido. A través de Pipatch, Vila apuesta a recuperar una historia familiar y convertirla en un proyecto que siga creciendo en Paraná. Su desafío es ampliar la presencia en la ciudad sin perder la esencia de una propuesta que encontró en la elaboración propia y los precios accesibles su principal diferencial. Mientras tanto, continúa involucrándose en cada detalle del negocio, desde la preparación de los alimentos hasta la atención de los locales, convencido de que el crecimiento se construye con esfuerzo, constancia y cercanía con los clientes.