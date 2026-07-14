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Consumo seguro: lo que hay que saber sobre la Influenza Aviar

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos.

14 de julio 2026 · 10:56hs
Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 
Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 
Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 
Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina

Ante la presencia de Influenza Aviar en Argentina, desde el Senasa se indicó que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos. 

La influenza aviar (IA) es una enfermedad altamente infecciosa que afecta principalmente a las aves, tanto domésticas como silvestres, pero que también tiene un impacto significativo en la salud pública y la industria.

Hay una serie de datos relevantes, curiosidades y claves para prevenir su propagación.

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Curiosidades y datos clave de la enfermedad

Aunque se asocia principalmente con gallinas y pavos, la influenza aviar esconde datos sorprendentes sobre su comportamiento y alcance:

  • Viajeros asintomáticos: Las aves silvestres migratorias son el principal reservorio del virus. Lo más curioso es que pueden trasladar el virus a través de larguísimas distancias siguiendo sus rutas migratorias sin presentar ningún síntoma, funcionando como transportadores silenciosos.
  • Más allá de las aves: Aunque su nombre lo indica, el virus no es exclusivo de las aves. Se ha detectado en mamíferos marinos y otras especies como equinos, porcinos y caninos.
  • Resistencia extrema: El virus de la IA tiene una gran capacidad de mutación y es extremadamente resistente, pudiendo sobrevivir en el medio ambiente durante largos períodos, incluso a temperaturas muy bajas.
  • Impacto fulminante: Existen dos categorías de la enfermedad según su gravedad. Mientras que la de baja patogenicidad causa signos leves, la de alta patogenicidad (IAAP) puede provocar la muerte de entre el 90% y el 100% de las aves de un lote de manera rápida.

Salud humana y consumo

Un dato fundamental para la tranquilidad de la población es que es seguro consumir carne de pollo y huevos bien cocidos, ya que la cocción elimina riesgos.En cuanto a la salud pública, la influenza aviar es una enfermedad zoonótica. Si bien se han registrado pocos casos en humanos, estos suelen manifestarse como cuadros respiratorios leves o conjuntivitis. Hasta el momento, no se ha comprobado la transmisión horizontal (de humano a humano).

Cómo detectar la enfermedad en las aves

Es vital estar atentos a los síntomas en aves domésticas o silvestres, que incluyen:

  • Falta de apetito, descoordinación y postración.
  • Plumaje erizado y dificultades respiratorias con secreciones nasales.
  • Diarrea y menor producción de huevos (o huevos con cáscara deforme).
  • Hinchazón de la cabeza y un color azulado en crestas, barbillas y patas.

Medidas de prevención: La clave está en la bioseguridad

La prevención depende de la colaboración de toda la comunidad y el sector productivo. Las principales recomendaciones incluyen:

  • Aislamiento: Mantener a las aves domésticas en lugares protegidos y evitar que tengan contacto con aves silvestres.
  • Protección de recursos: Cubrir el agua y los alimentos, ya que estos elementos atraen a las aves silvestres que pueden estar infectadas.
  • Higiene rigurosa: Limpiar y desinfectar periódicamente las instalaciones, y lavarse siempre las manos con agua y jabón desinfectante después de manipular aves.
  • Control de acceso: Restringir el ingreso de personas, vehículos o herramientas ajenas al gallinero, ya que el virus puede trasladarse en equipos o vestimenta contaminada.
  • Cuidado de mascotas: Evitar que perros o gatos tengan contacto con aves enfermas o muertas.

Notificaciones a Senasa

Ante la detección de aves con síntomas compatibles o el hallazgo de ejemplares muertos, es fundamental notificar de inmediato al Senasa, ya que la detección temprana es un pilar fundamental para contener la enfermedad

Oficinas de Senasa WhatsApp: (11) 5700-5704

[email protected]

Formulario web en argentina.gob.ar/senasa

consumo influenza aviar Senasa
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