SMN: alerta por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas fuertes en siete departamentos del sur entrerriano. Podría caer granizo.

10 de diciembre 2025 · 21:27hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a la zona sur de Entre Ríos desde la noche de este miércoles, tras una jornada en la que la temperatura superó los 30 grados y el sol predominó en toda la región.

El informe del SMN

El aviso del organismo nacional comprende a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que se desarrollarán entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

En tanto que, el SMN informa que las tormentas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Asimismo, el SMN estimó que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunas localidades del sur entrerriano.

