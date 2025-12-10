El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a la zona sur de Entre Ríos desde la noche de este miércoles, tras una jornada en la que la temperatura superó los 30 grados y el sol predominó en toda la región.
SMN: alerta por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas fuertes en siete departamentos del sur entrerriano. Podría caer granizo.
LEER MÁS: SMN extendió el alerta por tormentas hasta el martes
El informe del SMN
El aviso del organismo nacional comprende a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que se desarrollarán entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.
En tanto que, el SMN informa que las tormentas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Asimismo, el SMN estimó que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunas localidades del sur entrerriano.