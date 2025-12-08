Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

El SMN amplió la alerta amarilla e informó que el norte de Entre Ríos se verá afectado nuevamente por posibles tormentas durante toda la jornada del martes.

8 de diciembre 2025 · 21:23hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), renovó el alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos para la jornada del martes. Según el organismo, la zona afectada serán los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.

El informe del SMN

Desde el organismo se avisó que “el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes”.

Y siguió: “También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual”.

En tanto que se notificó que tanto para la zona centro como para el sur entrerriano continuarán los chaparrones y la inestabilidad a lo largo de la jornada.

