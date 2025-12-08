SMN extendió el alerta por tormentas hasta el martes

Para este lunes se esperan tormentas fuertes, con temperaturas promedio entre 18 y 22 grados. Habrá marcado ascenso de temperaturas en la semana, según el SMN

Alerta para amarillo y naranja para este lunes en Entre Ríos.

Continúa vigente el alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con varios departamentos afectados en la provincia de Entre Ríos . Hay alerta amarillo para los departamentos de Paraná. Diamante, La Paz, y hay alerta naranja para San Salvador, Concordia, Federal, San José de Feliciano y Federación.

En tanto para el martes va a persistir en la alerta meteorológico para San José de Feliciano Federación Federal y Concordia.

En cuanto al pronóstico extendido el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes en Paraná tormentas fuertes durante todo el día, con temperaturas promedio entre los 18 grados de mínima y los 22 de máxima y viento del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el martes se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, chaparrones durante la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 27 grados y el viento soplará del sector sur en el orden de los 51 a 59 kilómetros la hora.

El miércoles se esperan temperaturas de entre 17 y 29 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sector sur.

El jueves el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y habrá un marcado ascenso de la temperatura con 17 grados de mínima y 33 de máxima. Los vientos soplarán del sector norte.

Para el viernes se esperan temperaturas de 21 y 32 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y vientos rotando del oeste al sudoeste.

El sábado las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 35 grados, con cielo algo nublado durante la mañana y despejado durante la tarde. Los vientos predominarán del sector norte rotando al oeste.

El domingo se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 21 a 35 grados, con vientos soplando del sector norte rotando al noroeste.