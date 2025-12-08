Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN extendió el alerta por tormentas hasta el martes

Para este lunes se esperan tormentas fuertes, con temperaturas promedio entre 18 y 22 grados. Habrá marcado ascenso de temperaturas en la semana, según el SMN

8 de diciembre 2025 · 07:18hs
Para este lunes se esperan tormentas fuertes

Para este lunes se esperan tormentas fuertes, con temperaturas promedio entre 18 y 22 grados. Habrá marcado ascenso de temperaturas en la semana, según el SMN 
Alerta para amarillo y naranja para este lunes en Entre Ríos.

Alerta para amarillo y naranja para este lunes en Entre Ríos.
Alerta amarilla para el martes

Alerta amarilla para el martes

Continúa vigente el alerta por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con varios departamentos afectados en la provincia de Entre Ríos. Hay alerta amarillo para los departamentos de Paraná. Diamante, La Paz, y hay alerta naranja para San Salvador, Concordia, Federal, San José de Feliciano y Federación.

mapa_alertas (7)

En tanto para el martes va a persistir en la alerta meteorológico para San José de Feliciano Federación Federal y Concordia.

El SMN amplió la alerta amarilla e informó que el norte de Entre Ríos se verá afectado por posibles tormentas para el martes.

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Para este este domingo se pronostican lluvias y tormentas aisladas. La temperatura ttrepará a 35 grados en la semana que inicia, según el SMN 

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

En cuanto al pronóstico extendido el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes en Paraná tormentas fuertes durante todo el día, con temperaturas promedio entre los 18 grados de mínima y los 22 de máxima y viento del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para el martes se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, chaparrones durante la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 27 grados y el viento soplará del sector sur en el orden de los 51 a 59 kilómetros la hora.

El miércoles se esperan temperaturas de entre 17 y 29 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sector sur.

El jueves el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y habrá un marcado ascenso de la temperatura con 17 grados de mínima y 33 de máxima. Los vientos soplarán del sector norte.

Para el viernes se esperan temperaturas de 21 y 32 grados con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y vientos rotando del oeste al sudoeste.

El sábado las temperaturas se ubicarán entre los 21 y los 35 grados, con cielo algo nublado durante la mañana y despejado durante la tarde. Los vientos predominarán del sector norte rotando al oeste.

El domingo se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 21 a 35 grados, con vientos soplando del sector norte rotando al noroeste.

mapa_alertas (8)

SMN alerta temperaturas Paraná Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
El SMN pronostica altas temperaturas y probabilidad de tormentas hacia el domingo. Habrá un alivio tras la lluvia pero solo por unas jornadas. 

Continúa el calor y la inestabilidad, según el SMN

alerta amarilla por calor extremo en cinco departamentos entrerrianos

Alerta amarilla por calor extremo en cinco departamentos entrerrianos

Persiste el alerta amarillo del SMN por tormentas fuertes para este lunes y sigue el calor. La temperatura trepará a 34 grados durante la semana 

SMN: sigue el tiempo inestable y el calor

Nuevamente hay alerta por tormentas en Entre Ríos.

Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Entre Ríos para este lunes

Ver comentarios

Lo último

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Ultimo Momento
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Liga Argentina: derrotas de La Unión y Rocamora

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Paro nacional de ATE: el Gobierno nacional descontará el día a quienes adhieran a la protesta

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

Policiales
Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Bromista de Crespo mintió sobre un secuestro y ahora enfrenta causa por falsa denuncia

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Sobreseyeron a comerciante de Paraná que fue investigado por ofrecer simbología nazi

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Ovación
Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cuántos kilómetros recorrerá la Selección Argentina en el Mundial 2026

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Luis Suárez no seguirá en Inter Miami con Messi y podría volver a Nacional

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

Se presentará la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La provincia
El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

El radar meteorológico de INTA Paraná lleva 48 horas fuera de servicio y hay falta de datos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para el norte de Entre Ríos

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

La lluvia no para en Feliciano: ya cayeron cerca de 250 milímetros de agua

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Conservación de suelos: Entre Ríos construye conciencia desde la integración público y privada

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Fieles realizaron una peregrinación en honor a la Virgen

Dejanos tu comentario