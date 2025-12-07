Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

Para este este domingo se pronostican lluvias y tormentas aisladas. La temperatura trepará a 35 grados en la semana que inicia, según el SMN

7 de diciembre 2025 · 09:10hs
Para este este domingo se pronostican lluvias y tormentas aisladas. La temperatura ttrepará a 35 grados en la semana que inicia

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Para este este domingo se pronostican lluvias y tormentas aisladas. La temperatura ttrepará a 35 grados en la semana que inicia, según el SMN 
SMN: pronostican tormentas y rige alerta para el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 22 grados de mínima de los 33 de máxima y el viento soplará a del sector este, en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Para este lunes se esperan desde la madrugada tormentas aisladas, tormentas fuertes por la tarde y precipitaciones por la noche. Las temperaturas bajarán a 17 grados de mínima y los 22 grados de máxima y el viento soplará predominante del sector este rotando al sudeste en el orden de los 42 o 50 kilómetros la hora. Para este día el SMN emitió un alerta amarillo para una zona de Entre Ríos.

El SMN pronostica altas temperaturas y probabilidad de tormentas hacia el domingo. Habrá un alivio tras la lluvia pero solo por unas jornadas. 

Continúa el calor y la inestabilidad, según el SMN

alerta amarilla por calor extremo en cinco departamentos entrerrianos

Alerta amarilla por calor extremo en cinco departamentos entrerrianos

Lluvia paraguas.jpg

El martes persistirán las lluvias aisladas por la madrugada y en la mañana, y el cielo estará mayormente nublado por la tarde. Las temperaturas promedios se ubicarán entre los 18 y los 22 grados y el viento se sentirá del sector sudeste en el orden de los 51 a 59 kilómetros la hora rotando al sudeste.

El miércoles, en tanto, habrá un leve aumento de la temperatura con 15 grados de mínima y 32 de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos seguirán soplando en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora desde el sector sur.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 17 y 31 grados, cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde con vientos del sector norte.

El viernes se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas que irán de los 18 a los 32 grados y vientos predominantes del sector oeste rotando a sudeste.

El sábado finalmente habrá cielo despejado durante toda la jornada con temperaturas promedio que irán de 17 a 35 grados, y vientos del sector norte rotando al oeste.

mapa_alertas (2)

Alerta amarilla para el lunes

Desde el área de Defensa Civil advirtieron sobre el alerta amarillo del SMN para la zona centro norte del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes por la tarde. La zona abarca los departamentos de Federal, Federación, Feliciano, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse o atraer rayos. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

SMN tormentas alerta temperaturas
