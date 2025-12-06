SMN: continúa el calor y la inestabilidad

El SMN pronostica altas temperaturas y probabilidad de tormentas hacia el domingo. Habrá un alivio tras la lluvia pero solo por unas jornadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) pronostica para la semana que inicia altas temperaturas y probabilidad de tormentas hacia el domingo y descenso de temperaturas promedio, alivio que durará solo unas jornadas.

Este sábado temperaturas promedio de 21 grados de mínima y 34 grados de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y el viento soplará de noreste. Para alguno sectores de la provincia están pronosticadas loviznas durante la mañana.

Para este domingo se esperan temperaturas de entre 23 y 34 grados con cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Los vientos predominarán del sudeste en el orden de los 40 a 52 kilómetros por hora.

El lunes se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde y la noche. Y habrá un descenso marcado de las temperaturas promedio que se ubicarán entre los 20 y los 22 grados.

SMN altas temperaturas Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Para el martes se esperan temperaturas de entre 18 y 22 grados con cielo mayormente nublado durante todo el día y vientos soplando del sudeste, rotando al sudoeste en el orden de los 42 a 60 kilómetros la hora.

El miércoles habrá un ascenso de la temperatura con 15 grados de mínima y 32 de máxima. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector sur.

El jueves habrá una temperatura de 17 grados de mínima y 31 de máxima con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos soplarán del sector norte.

Para el viernes las temperaturas promedio se ubicarán en 18 grados de mínima y 32 de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y el viento soplará del sector oeste rotando al sudoeste.