Entre Ríos: se esperan temperaturas máximas de hasta 29 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia buen tiempo para este miércoles 10 de diciembre en Entre Ríos. Se prevé una jornada con cielo despejado y escasa nubosidad. Las temperaturas comienzan a trepar y se prevén máximas de hasta 29 grados.
El calor se hace sentir en Entre Ríos. El SMN anticipa nuevas inestabilidades para el jueves a la tarde noche. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas
El calor se hace sentir en la semana. Anticipan nuevas inestabilidades para este jueves a la tarde noche. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas que traerán mayor humedad y sensación térmica más elevada.
El pronóstico extendido anticipa que luego mejoras temporarias para el viernes y sábado en Entre Ríos. Para el domingo se prevén también eventuales precipitaciones aisladas y un descenso térmico para el lunes próximo.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. Comienza la jornada despejada y continuará algo nublada.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un entre parcialmente y algo nublado.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. El día estará parcialmente despejado y no se descartan posibles inestabilidades a partir de hoy a la noche. Mañana jueves seguirá inestable.
*En Victoria y Gualeguay anuncian 17 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado de día y posiblemente con inestabilidades hacia la noche que continuarán mañana jueves.