Entre Ríos: se esperan temperaturas máximas de hasta 29 grados

El calor se hace sentir en Entre Ríos. El SMN anticipa nuevas inestabilidades para el jueves a la tarde noche. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas

10 de diciembre 2025 · 08:53hs
Foto UNO/ Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia buen tiempo para este miércoles 10 de diciembre en Entre Ríos. Se prevé una jornada con cielo despejado y escasa nubosidad. Las temperaturas comienzan a trepar y se prevén máximas de hasta 29 grados.

El calor se hace sentir en la semana. Anticipan nuevas inestabilidades para este jueves a la tarde noche. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas que traerán mayor humedad y sensación térmica más elevada.

El pronóstico extendido anticipa que luego mejoras temporarias para el viernes y sábado en Entre Ríos. Para el domingo se prevén también eventuales precipitaciones aisladas y un descenso térmico para el lunes próximo.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. Comienza la jornada despejada y continuará algo nublada.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un entre parcialmente y algo nublado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. El día estará parcialmente despejado y no se descartan posibles inestabilidades a partir de hoy a la noche. Mañana jueves seguirá inestable.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 17 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo algo y parcialmente nublado de día y posiblemente con inestabilidades hacia la noche que continuarán mañana jueves.

Noticias relacionadas
Publicaron en al Boletín Oficial cinco nuevos fiscales para el Poder Judicial de Entre Ríos. Los pliegos habían sido aprobados en 1 de octubre en el Senado 

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

La Mesa por la Salud Mental advierte que Entre Ríos duplica la media nacional de suicidios.

La Mesa por la Salud Mental advierte que Entre Ríos duplica la media nacional de suicidios

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica.

Entre Ríos impulsa el reordenamiento de tasas y contribuciones en la factura eléctrica

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año.

El Gobierno de Entre Ríos publicó el cronograma de asueto y receso por fin de año

