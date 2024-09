Yanina Latorre: "Yuyito González me tiene podrida"

"Hablando de bolud*s, Yuyito González me tiene podrida. Milei salí de ahí maravilla. Haceme caso, yo sé lo que te digo, danger (peligro). Enloqueció esta mujer, flasheó primera dama. Esta semana flasheó semana de furia, no quiere hablar de Fátima, no quiere hablar con los periodistas, ya no contesta de Milei, se calienta 'chicos si van a hablar ustedes me voy', una maltratadora. Aparte tiene que agradecer que volvió a la tele después de no sé cuántos años. Aparte es evangelista, es zen pero de eso, por como trata a la gente, no tiene nada", comenzó Latorre.

"Se la agarró con Susana, dijo que era más carismática que Susana, que tenía otra personalidad, que ella es periodista y que cuando lo invitó a Milei y le hizo la entrevista, no se lo quiso levantar, que ella es alegre y es su forma de entrevistar. No, vos no te tirás encima del entrevistado, más si es un Presidente. Yo seré una loca alegre pero cuando invito a alguien acá, no lo toco. No me tiro arriba de la gente y eso que yo dijo pij* a cada rato", agregó adhiriendo a las declaraciones de Fátima Florez, donde aseguró que le había molestado que lo tocara durante la nota. "Ella tiene la seducción del poder, no digo que esté enamorada o no, pero se siente la mujer más importante de Argentina, 'soy la novia de Milei'. Todas las mañanas cuando arranca su programa es con un monólogo, con un discurso hablando de ella y de Milei. Enloqueció".